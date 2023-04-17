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  • Batterie externe fine et puissante
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Batterie externe USB

DLP1810CB/00

Batterie externe fine et puissante

Grande capacité de 10000mAh avec batterie Li-polymère sûre. Plus de souci lorsque votre téléphone portable est à court de batterie. Charge rapide USB-C 3A et deux ports USB-A pour charger votre appareil dernier cri.

Voir tous les avantages

avec une batterie de secours portable

Batterie externe fine et puissante

  • 10,000 mAh

  • Ports de charge USB A & USB C

  • Batterie Li-polymère

  • Noir

Voyant LED d’alimentation

Le voyant LED discret s’allume doucement pour vous permettre de vérifier en un coup d’œil que l’appareil est sous tension.

Protection intelligente contre la surchauffe, la surtension et la surintensité

Protection intelligente contre la surchauffe, la surtension et la surintensité

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