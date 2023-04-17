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DLP1810CB/00
Batterie externe fine et puissante
Grande capacité de 10000mAh avec batterie Li-polymère sûre. Plus de souci lorsque votre téléphone portable est à court de batterie. Charge rapide USB-C 3A et deux ports USB-A pour charger votre appareil dernier cri.
10,000 mAh
Ports de charge USB A & USB C
Batterie Li-polymère
Noir
Le voyant LED discret s’allume doucement pour vous permettre de vérifier en un coup d’œil que l’appareil est sous tension.
Protection intelligente contre la surchauffe, la surtension et la surintensité