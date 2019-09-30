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Arrêté
DLP1311NB/40
Chargeur mural USB
Rechargez simultanément en mode Full Speed un téléphone portable et une tablette, pour un retour à la pleine charge rapide. Avec protection intelligente évitant que votre appareil ne s'endommage. Sortie totale de 2,1 A.
Charge USB 2,1 A
5 V / 2,1 A. Charge rapidement 2 téléphones portables ou 1 tablette en mode Full Speed.
5 V / 2,4 A, Full Speed, charge rapidement 2 téléphones portables en même temps ou 1 tablette
Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités