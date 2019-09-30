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        Arrêté

        Chargeur mural USB

        DLP1302NB/40

        Chargeur mural double USB

        Rechargez simultanément en mode Full Speed un téléphone portable et une tablette, pour un retour à la pleine charge rapide. Avec protection intelligente évitant que votre appareil ne s'endommage. Sortie totale maximale de 3,1 A.

        Voir tous les avantages

        Avec protection contre les courts-circuits et les surintensités.

        Chargeur mural double USB

        • 2 ports de charge USB

        2,1 A, Full Speed, charge 2 téléphones portables en même temps ou 1 tablette

        5 V / 2,1 A. Charge rapidement 2 téléphones portables ou 1 tablette en mode Full Speed.

        3,1 A, Full Speed, charge 1 téléphone portable et 1 tablette en même temps

        Charge rapide à 5 V / 3,1 A pour 1 téléphone portable et 1 tablette en mode Full Speed

        Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités

        Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités

        Spécificités Techniques

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