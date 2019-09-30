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Arrêté
DLP1302NB/40
Chargeur mural double USB
Rechargez simultanément en mode Full Speed un téléphone portable et une tablette, pour un retour à la pleine charge rapide. Avec protection intelligente évitant que votre appareil ne s'endommage. Sortie totale maximale de 3,1 A.
2 ports de charge USB
5 V / 2,1 A. Charge rapidement 2 téléphones portables ou 1 tablette en mode Full Speed.
Charge rapide à 5 V / 3,1 A pour 1 téléphone portable et 1 tablette en mode Full Speed
Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités