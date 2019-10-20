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Arrêté

Batterie externe USB

DLP1010C/00

Chargeur autonome fin et puissant

Grande capacité de 10 000 mAh grâce à une batterie Li-polymère sûre. Oubliez les soucis de téléphone déchargé. Le port USB-C avec Power Delivery optimise la puissance de charge de votre appareil dernier cri.

Voir tous les avantages

avec charge rapide PD

Chargeur autonome fin et puissant

Voyant d'alimentation

Le voyant discret à LED vous informe immédiatement que l'unité est alimentée.

Fonctionne n'importe où, idéal lorsque vous n'avez pas accès à 1 prise secteur

Même si vous ne disposez pas d'un chargeur secteur ou pour allume-cigare, rechargez la batterie de votre appareil grâce à cette batterie externe. Intelligente, elle fournit d'abord l'électricité, ce qui vous permet de la retirer après utilisation, et de bénéficier tout de même d'une batterie chargée.

2 ports USB pour charger deux appareils simultanément

2 ports USB pour charger deux appareils simultanément

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