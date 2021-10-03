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Arrêté

Concentrateur USB-C

DLK5528C/00

Ce Hub USB-C 3.1 permet d'obtenir 5 ports différents

La prise polyvalente USB-C 3.1 permet d'obtenir 5 ports : USB-C, PD 3.0, HDMI 4K, 3 USB-A 3.0. Prise avec vitesse de transfert de 5 Gbits/s. Sortie USB-C de 100 W maximum. Sortie USB-A de 17 W maximum.

Voir tous les avantages

Sortie USB-C 100 W

Ce Hub USB-C 3.1 permet d'obtenir 5 ports différents

  • USB-C 3.1

  • USB 3.0

  • PD 3.0

Plusieurs ports USB-C et USB-A

Plusieurs ports USB-C et USB-A vous permettent d'étendre votre MacBook/MacBook Pro ou tout autre appareil compatible USB-C pour connecter et recharger tous les appareils USB dont vous avez besoin.

Connexion vidéo numérique haute définition avec son numérique

Connexion vidéo numérique haute définition avec son numérique

Il s'agit d'une connexion numérique directe prenant en charge la vidéo haute définition numérique ainsi que le son numérique multicanal. La conversion en signaux analogiques étant éliminée, vous obtenez des images parfaites et un son de qualité, ne présentant aucune irrégularité. La technologie HDMI est entièrement compatible avec le système DVI.

Prend en charge le transfert de données USB 3.0

Prend en charge la vitesse de transfert haut débit à 5 Gbits/s USB 3.0.

Spécificités Techniques

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