Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
DLK3605L/00
Perche à selfie simple et pratique
Le corps de ce produit est doté d'un manche coulissant rétractable facile à convertir en tripode, ainsi que d'une télécommande détachable. Angle réglable pour élargir le champ de vision.
Le bouton facile à régler offre des angles de vues sur 360 degrés
Insérez et libérez le téléphone en toute sécurité d'une simple pression du doigt
La fiche peut être repliée lorsqu'elle n'est pas utilisée, afin de faciliter le transport.