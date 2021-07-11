Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
DLK3423NB/00
Support magnétique pour voiture
Réglage à 360 degrés grâce à la boule d'orientation. L'adhésif 3M fourni vous permet de fixer solidement le support dans la voiture.
Ventouse magnétique
Ce support pivote sur 360 degrés, ce qui permet de le positionner à la verticale ou à l'horizontale pour optimiser l'accès à votre appareil et le visionnage de vos contenus.
Installez votre iPod en toute sécurité dans votre voiture, dans ce support flexible et pivotant. La tige du support s'incline pour un positionnement idéal et le corps pivote pour un accès aisé et l'aperçu à l'horizontale de l'iPod Touch.
Cet étui présente une partie basse amovible qui vous permet de brancher facilement et rapidement votre appareil tout en assurant sa protection par le reste de l'étui.