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Arrêté

Support de téléphone

DLK3422NB/00

Support magnétique pour voiture

Réglage à 360 degrés grâce à la boule d'orientation. L'adhésif 3M fourni vous permet de fixer solidement le support dans la voiture.

Voir tous les avantages

Support magnétique pour voiture

  • Ventouse magnétique

Rotation de 360 degrés pour une utilisation facilitée

Ce support pivote sur 360 degrés, ce qui permet de le positionner à la verticale ou à l'horizontale pour optimiser l'accès à votre appareil et le visionnage de vos contenus.

Support pour voiture avec tige flexible et corps pivotant

Installez votre iPod en toute sécurité dans votre voiture, dans ce support flexible et pivotant. La tige du support s'incline pour un positionnement idéal et le corps pivote pour un accès aisé et l'aperçu à l'horizontale de l'iPod Touch.

Branchement rapide et facile

Cet étui présente une partie basse amovible qui vous permet de brancher facilement et rapidement votre appareil tout en assurant sa protection par le reste de l'étui.

Spécificités Techniques

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