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        Arrêté

        Concentrateur USB-C

        DLC6506C/59

        Adaptateur USB-C &gt; USB-A

        Adaptateur USB-C (M) vers USB-A (F).

        Voir tous les avantages

        Adaptateur USB-C > USB-A

        • Port USB-C

        • USB 2.0

        • Noir

        Plusieurs ports USB-C et USB-A

        Plusieurs ports USB-C et USB-A vous permettent d'étendre votre MacBook/MacBook Pro ou tout autre appareil compatible USB-C pour connecter et recharger tous les appareils USB dont vous avez besoin.

        Prend en charge le transfert de données USB 2.0

        Prend en charge le transfert de données USB 2.0 haut débit à 480 Mbit/s

        Port USB-C pour les appareils mobiles les plus récents

        USB-C est le dernier connecteur de chargement désormais adopté par les appareils mobiles tels que les téléphones portables, les caméras extérieures et les tablettes.

        Spécificités Techniques

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