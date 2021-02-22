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Arrêté
DLC6506C/59
Adaptateur USB-C > USB-A
Adaptateur USB-C (M) vers USB-A (F).
Port USB-C
USB 2.0
Noir
Plusieurs ports USB-C et USB-A vous permettent d'étendre votre MacBook/MacBook Pro ou tout autre appareil compatible USB-C pour connecter et recharger tous les appareils USB dont vous avez besoin.
Prend en charge le transfert de données USB 2.0 haut débit à 480 Mbit/s
USB-C est le dernier connecteur de chargement désormais adopté par les appareils mobiles tels que les téléphones portables, les caméras extérieures et les tablettes.