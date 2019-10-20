ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Toutes les séries

  • Photo d’un produit unique
  • Photo de l'emballage
  • Photo d’un produit unique
  • Photo de l'emballage

Arrêté

USB-C &gt; USB-C

DLC5206C/00

Câble tressé haut de gamme USB-C &gt; USB-C

Câble haut de gamme de 2 m, plus pratique pour charger des appareils prenant en charge la norme USB-C

Voir tous les avantages

Câble tressé haut de gamme USB-C > USB-C

  • Synchronisation et charge

  • 2 m

  • Câble tressé noir

Câble extra-long pour un accès facile et pratique

Parfois, il suffit d'un câble un peu plus long pour améliorer l'accès et le côté pratique

Test de tension réalisé plus de 10 000 fois

Le câble de charge a fait l'objet d'un test de tension réalisé plus de 10 000 fois, pour une utilisation intensive.

Prend en charge le transfert de données USB 3.0

Prend en charge la vitesse de transfert haut débit à 5 Gbits/s USB 3.0.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils