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Arrêté
DLC5206C/00
Câble tressé haut de gamme USB-C > USB-C
Câble haut de gamme de 2 m, plus pratique pour charger des appareils prenant en charge la norme USB-C
Synchronisation et charge
2 m
Câble tressé noir
Parfois, il suffit d'un câble un peu plus long pour améliorer l'accès et le côté pratique
Le câble de charge a fait l'objet d'un test de tension réalisé plus de 10 000 fois, pour une utilisation intensive.
Prend en charge la vitesse de transfert haut débit à 5 Gbits/s USB 3.0.