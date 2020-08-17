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Arrêté
DLC3106V/00
Câble USB-A vers Lightning
Connectez votre iPhone à votre MacBook pour synchroniser de la musique, des applications, des photos, des mises à jour, etc. Il vous permet de charger votre appareil lorsqu'il est connecté. Compatible avec votre chargeur USB habituel pour prise secteur ou allume-cigare. Un câble qu'il est bon d'avoir toujours sous la main !
Synchronisation et charge
2 m
Un bon choix pour remplacer un câble Apple Lightning
Fonctionne avec toutes vos sources d'alimentation USB existantes (chargeur mural, allume-cigare ou ordinateur) pour une charge pratique dès que nécessaire.
Prend en charge le transfert de données USB 2.0 haut débit à 480 Mbit/s