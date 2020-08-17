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Arrêté

Câble 3 en 1 : Lightning, USB-C, micro-USB

DLC3106T/00

Câble 3 en 1

Connecteurs micro-USB, USB-C et Lightning réunis. Il ne vous faudra que ce câble pour tous vos appareils mobiles.

Voir tous les avantages

2 m (6 pieds) de long

Câble 3 en 1

  • Synchronisation et charge

  • 2 m

Un bon choix pour remplacer un câble Apple Lightning

Un bon choix pour remplacer un câble Apple Lightning

Un câble de rechange qu'il est intéressant d'avoir sous la main

Le câble USB 30 broches inclus est indispensable pour synchroniser votre iPhone ou votre iPod avec iTunes, ainsi que pour charger votre appareil via votre ordinateur ou un chargeur USB. Que vous le conserviez sur vous, le laissiez au travail, ou remplaciez celui que vous avez perdu, vous pourrez vous connecter et charger votre appareil quand vous en aurez besoin.

Fonctionne avec vos chargeurs USB muraux ou allume-cigare

Fonctionne avec toutes vos sources d'alimentation USB existantes (chargeur mural, allume-cigare ou ordinateur) pour une charge pratique dès que nécessaire.

Spécificités Techniques

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