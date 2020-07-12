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Arrêté
DLC3104V/00
Câble USB-A à Lightning
Connectez votre iPhone à un MacBook pour synchroniser musique, applications, photos, mises à jour et plus. Connectez votre appareil pour le recharger. Fonctionne avec votre chargeur mural ou pour l’auto USB. C’est un excellent câble de rechange à avoir!
Charge et synchronisation
1,2 mètre/4 pieds
Emportez-le avec vous, gardez-le sur votre bureau, ou utilisez-le en remplacement d'un câble perdu pour connecter et charger votre appareil en cas de besoin.
Fonctionne avec toutes vos sources d'alimentation USB existantes (chargeur mural, allume-cigare ou ordinateur) pour une charge pratique dès que nécessaire.