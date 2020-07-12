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Arrêté

Câble USB-A à Lightning

DLC3104V/00

Câble USB-A à Lightning

Connectez votre iPhone à un MacBook pour synchroniser musique, applications, photos, mises à jour et plus. Connectez votre appareil pour le recharger. Fonctionne avec votre chargeur mural ou pour l’auto USB. C’est un excellent câble de rechange à avoir!

Voir tous les avantages

1,2 mètre/4 pieds de longueur

Câble USB-A à Lightning

  • Charge et synchronisation

  • 1,2 mètre/4 pieds

Un câble de rechange qu'il est intéressant d'avoir sous la main

Emportez-le avec vous, gardez-le sur votre bureau, ou utilisez-le en remplacement d'un câble perdu pour connecter et charger votre appareil en cas de besoin.

Fonctionne avec vos chargeurs USB muraux ou allume-cigare

Fonctionne avec toutes vos sources d'alimentation USB existantes (chargeur mural, allume-cigare ou ordinateur) pour une charge pratique dès que nécessaire.

Spécificités Techniques

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