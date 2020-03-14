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Arrêté

USB-A &gt; USB-C

DLC2103A/00

Câble USB-A &gt; C de 1,2 m

Chargez et connectez votre téléphone avec ce câble USB-C. Il fonctionne avec votre chargeur USB mural ou allume-cigare. Une excellente solution de rechange ou de secours !

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Câble USB-A > C de 1,2 m

Un câble de rechange qu'il est intéressant d'avoir sous la main

Emportez-le avec vous, gardez-le sur votre bureau, ou utilisez-le en remplacement d'un câble perdu pour connecter et charger votre appareil en cas de besoin.

Fonctionne avec vos chargeurs USB muraux ou allume-cigare

Fonctionne avec toutes vos sources d'alimentation USB existantes (chargeur mural, allume-cigare ou ordinateur) pour une charge pratique dès que nécessaire.

Spécificités Techniques

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