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Arrêté
DLC2103A/00
Câble USB-A > C de 1,2 m
Chargez et connectez votre téléphone avec ce câble USB-C. Il fonctionne avec votre chargeur USB mural ou allume-cigare. Une excellente solution de rechange ou de secours !
Emportez-le avec vous, gardez-le sur votre bureau, ou utilisez-le en remplacement d'un câble perdu pour connecter et charger votre appareil en cas de besoin.
Fonctionne avec toutes vos sources d'alimentation USB existantes (chargeur mural, allume-cigare ou ordinateur) pour une charge pratique dès que nécessaire.