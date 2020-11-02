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Arrêté

USB-C &gt; USB-A femelle

DLC1501A/00

Adaptateur USB-C &gt; USB

Pour une connexion USB vers votre prise de type C. Convertissez n'importe quelle port USB-C en port USB-A pour connecter toutes sortes d'appareils USB-A : disques durs externes, téléphones, souris, imprimantes, etc.

Voir tous les avantages

Adaptateur USB-C > USB

  • USB 3.0

Prend en charge le transfert de données USB 3.0

Prend en charge la vitesse de transfert haut débit à 5 Gbits/s USB 3.0.

Design fin et léger

Avec son design fin et ergonomique, il se glisse n'importe où en toute simplicité.

Conception flexible pour une mise en marche/un arrêt faciles

La conception flexible assure une mise en marche/un arrêt faciles.

Spécificités Techniques

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