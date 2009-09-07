Puissance de sortie totale de 140 W RMS

RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance du son ainsi généré. Les amplificateurs sont limités par la quantité d'énergie électrique qu'ils peuvent amplifier et les haut-parleurs par la quantité d'énergie qu'ils peuvent convertir en énergie sonore sans distorsion du signal sonore. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son de l'enceinte.