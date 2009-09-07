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Arrêté

station d'accueil pour iPod/iPhone

DCM580/12

Colonne sonore

Profitez d'une immersion totale dans le son grâce à la station d'accueil Philips DCM580. Conçue en forme de colonne, elle prend en charge les iPhones/iPods, les CD et les périphériques USB. La technologie LivingSound répartit le son de façon équilibrée pour une expérience sonore exceptionnelle.

Voir tous les avantages

avec LivingSound pour une immersion totale dans le son

Colonne sonore

Puissance de sortie totale de 140 W RMS

Puissance de sortie totale de 140 W RMS

RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance du son ainsi généré. Les amplificateurs sont limités par la quantité d'énergie électrique qu'ils peuvent amplifier et les haut-parleurs par la quantité d'énergie qu'ils peuvent convertir en énergie sonore sans distorsion du signal sonore. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son de l'enceinte.

Système d'enceintes 4.1 avec caisson de basses intégré

Système d'enceintes 4.1 avec caisson de basses intégré.

Tuner FM numérique avec présélections

Tuner FM numérique avec présélections

La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Spécificités Techniques

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