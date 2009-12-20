Philips Cube micro sound system DCM105 Dock for iPod

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Arrêté

DCM105 Cube micro sound system

DCM105/98

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Conception compacte qui s'adapte à tous les intérieurs et tous les modes de vie

Conception compacte pour tous les espaces et styles de vie. Avec son design élégant et sa taille réduite, ce produit trouve sa place dans tous les intérieurs.

Station d'accueil intégrée : votre musique vous accompagne, sans vous encombrer

Station d'accueil pratique intégrée.

Écoutez le contenu de votre iPod et chargez-le simultanément

Écoutez le contenu de votre iPod et chargez-le simultanément

Écoutez votre musique MP3 préférée tout en chargeant votre iPod. Vous pouvez connecter votre iPod directement à la station d'accueil pour écouter vos chansons préférées avec un son de grande qualité. La station d'accueil recharge également votre iPod pendant la lecture afin de vous laisser profiter de votre musique sans vous soucier de l'état de votre batterie. À l'aide de votre télécommande, parcourez, sélectionnez et écoutez les fichiers musicaux stockés sur votre iPod. Lorsque vous placez votre iPod sur la station d'accueil celui-ci se recharge automatiquement.

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