Philips Cube micro sound system DCM105 Dock for iPod

Écoutez le contenu de votre iPod et chargez-le simultanément

Écoutez votre musique MP3 préférée tout en chargeant votre iPod. Vous pouvez connecter votre iPod directement à la station d'accueil pour écouter vos chansons préférées avec un son de grande qualité. La station d'accueil recharge également votre iPod pendant la lecture afin de vous laisser profiter de votre musique sans vous soucier de l'état de votre batterie. À l'aide de votre télécommande, parcourez, sélectionnez et écoutez les fichiers musicaux stockés sur votre iPod. Lorsque vous placez votre iPod sur la station d'accueil celui-ci se recharge automatiquement.