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Arrêté
CSQ606/00
Dans le haut-parleur, un diaphragme situé au-dessus d'une bobine acoustique génère une onde de signal dès qu'un signal d'entrée est reçu. Il transforme l'onde de signal en une onde sonore. Le polypropylène est l'un des plastiques les plus légers et convient parfaitement pour les diaphragmes de haut-parleur en raison de son poids, de sa résistance, de sa rigidité et de sa tolérance aux températures élevées. Ces cônes en polypropylène offrent une musique de qualité supérieure en réagissant au plus faible des signaux sonores pour générer un son à la fois clair et vif.
Un tissu extrêmement sensible connecte le diaphragme de haut-parleur de graves au cadre du haut-parleur pour former un système de suspension. Lorsqu'un signal sonore atteint le cône dans le haut-parleur de graves, le tissu replace le cône dans sa position pour recevoir un autre signal sonore. Ce faisant, le haut-parleur de graves peut capturer chaque signal avec une déformation minimum et offre un son limpide et agréable quel que soit le niveau sonore associé à la lecture de la musique.
Le PEI (polyétherimide) est le matériau idéal pour les tweeters à dômes en raison de son poids, sa force de tension, sa stabilité élevée et sa tolérance aux températures élevées. Dans le tweeter, le petit diaphragme (ouverture du dôme) génère des tons à haute fréquence. Ces dômes en PEI peuvent capturer les notes musicales les plus hautes pour une musique texturée avec des aigus agréables sur toute la gamme. La forme du dôme diffuse également le son pour que vous puissiez entendre les notes hautes quelle que soit la place que vous occupez dans la voiture.