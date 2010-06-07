Tweeter à dôme souple en PEI pour des tons chauds et texturés

Le PEI (polyétherimide) est le matériau idéal pour les tweeters à dômes en raison de son poids, sa force de tension, sa stabilité élevée et sa tolérance aux températures élevées. Dans le tweeter, le petit diaphragme (ouverture du dôme) génère des tons à haute fréquence. Ces dômes en PEI peuvent capturer les notes musicales les plus hautes pour une musique texturée avec des aigus agréables sur toute la gamme. La forme du dôme diffuse également le son pour que vous puissiez entendre les notes hautes quelle que soit la place que vous occupez dans la voiture.