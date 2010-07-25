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Arrêté
CSP7020/00
Endurance et stabilité des performances dans des conditions extrêmes.
Branchement simple des câbles pour bornes de haut-parleur désignées.
La grille du haut-parleur a été conçue pour apporter une touche de luxe aux voitures. Composée de deux parties, un boîtier métallique amovible et un anneau en plastique, la grille couvre entièrement le dôme du tweeter et le cône du haut-parleur lorsqu'elle est installée sur le haut-parleur. Solide et durable, elle protège les haut-parleurs des coups de pied accidentels et des doigts curieux qui peuvent endommager les performances sonores.