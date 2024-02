Cône solide en polypropylène pour des performances optimales en tout temps

Le polypropylène est le matériau idéal pour les diaphragmes à cône des enceintes en raison de ses performances adaptées à tous les temps. Lorsque le temps est humide, le poids du cône peut augmenter, réduisant ainsi sa sensibilité. Au contraire, lorsque le temps est plus chaud, le cône (ou certaines de ses parties) peut se développer et s'agrandir. Dans les deux cas, le son peut se déformer. Quel que soit le temps, les cônes en polypropylène ne sont pas concernés par ces problèmes et génèrent un son limpide et vif à chaque fois.