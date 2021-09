Aimant en ferrite pour une puissance élevée

La ferrite est un matériau léger mais puissant qui dispose d'un champ magnétique permanent et complet. C'est le composant principal de l'enceinte qui induit le mouvement de la bobine acoustique et du diaphragme. Lorsqu'un signal d'entrée est reçu, la bobine acoustique sert d'électroaimant qui entraîne l'attraction ou la répulsion du diaphragme de haut-parleur de graves et du tweeter. L'aimant en ferrite génère un champ magnétique égal pour un mouvement homogène du diaphragme, garantissant une sortie audio faiblement déformée. En utilisant un tel aimant stable et extrêmement coercitif comme la ferrite, la bobine acoustique peut générer un volume sonore élevé tout en conservant une tonalité douce.