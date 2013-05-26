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Arrêté

Haut-parleur coaxial pour autoradio

CSP615/00

Votre chaîne mobile

Vivez votre musique avec les enceintes pour autoradio Philips CSP615. Ces enceintes 2 voies de 16,5 cm offrent une puissance en crête de 210 W et sont équipées d'un cône léger en polypropylène avec tweeter à dôme souple en PEI, pour une musique aux détails saisissants et au son limpide.

Voir tous les avantages

avec stéréo 2 voies pour un son saisissant

Votre chaîne mobile

  • 16,5 cm (6,5")

  • 2 voies

  • Puissance en crête de 210 W

Puissance de sortie de 40 W RMS

Cône en polypropylène léger pour des sons limpides

Cône en polypropylène léger pour des sons limpides

Dans le haut-parleur, un diaphragme situé au-dessus d'une bobine acoustique génère une onde de signal dès qu'un signal d'entrée est reçu. Il transforme l'onde de signal en une onde sonore. Le polypropylène est l'un des plastiques les plus légers et convient parfaitement pour les diaphragmes de haut-parleur en raison de son poids, de sa résistance, de sa rigidité et de sa tolérance aux températures élevées. Ces cônes en polypropylène offrent une musique de qualité supérieure en réagissant au plus faible des signaux sonores pour générer un son à la fois clair et vif.

Enveloppe en tissu d'une grande sensibilité pour des détails sonores optimaux

Enveloppe en tissu d'une grande sensibilité pour des détails sonores optimaux

Un tissu extrêmement sensible connecte le diaphragme de haut-parleur de graves au cadre du haut-parleur pour former un système de suspension. Lorsqu'un signal sonore atteint le cône dans le haut-parleur de graves, le tissu replace le cône dans sa position pour recevoir un autre signal sonore. Ce faisant, le haut-parleur de graves peut capturer chaque signal avec une déformation minimum et offre un son limpide et agréable quel que soit le niveau sonore associé à la lecture de la musique.

Spécificités Techniques

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