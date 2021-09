Cône en polypropylène léger pour des sons limpides

Dans le haut-parleur, un diaphragme situé au-dessus d'une bobine acoustique génère une onde de signal dès qu'un signal d'entrée est reçu. Il transforme l'onde de signal en une onde sonore. Le polypropylène est l'un des plastiques les plus légers et convient parfaitement pour les diaphragmes de haut-parleur en raison de son poids, de sa résistance, de sa rigidité et de sa tolérance aux températures élevées. Ces cônes en polypropylène offrent une musique de qualité supérieure en réagissant au plus faible des signaux sonores pour générer un son à la fois clair et vif.