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Arrêté
CR2032P2L/40
Technologie de qualité supérieure pour petits appareils
Garantie de performances à long terme pour les appareils électroniques ordinaires
3 V
Lithium
Lors de la fabrication, nous avons recours à une technologie de pointe afin de garantir des performances fiables à long terme.
Les technologies lithium, argent et alcaline offrent un maximum de puissance et de durée pour les petits appareils.
Toutes les piles perdent de l'énergie lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Nous garantissons au moins 80 % de l'énergie initiale dans la pile jusqu'à la date jusqu'à la date indiquée.