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Arrêté
CR2025P5B/59
Technologie de qualité supérieure pour petits appareils
Garantie de performances à long terme pour les appareils électroniques ordinaires
5 unités
Lithium
Lors de la fabrication, nous avons recours à une technologie de pointe afin de garantir des performances fiables à long terme.
Les piles Philips sont dépourvues de métaux lourds tels que cadmium, mercure et plomb.
Pour préserver l'environnement et la santé humaine, notre partenaire de logistique inverse Green Eletron vous permet de mettre les piles au rebut de manière responsable. Consultez le site Web https://www.greeneletron.org.br/pilhas pour plus d'informations sur les points de collecte.
Pour préserver l'environnement et la santé humaine, notre partenaire de logistique inverse Green Eletron vous permet de mettre les piles au rebut de manière responsable. Consultez le site Web https://www.greeneletron.org.br/pilhas pour plus d'informations sur les points de collecte.