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CR2025P5B/59

Technologie de qualité supérieure pour petits appareils

Garantie de performances à long terme pour les appareils électroniques ordinaires

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Technologie de qualité supérieure pour petits appareils

  • 5 unités

  • Lithium

Garantie de performances à long terme

Lors de la fabrication, nous avons recours à une technologie de pointe afin de garantir des performances fiables à long terme.

Piles lithium Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Les piles Philips sont dépourvues de métaux lourds tels que cadmium, mercure et plomb.

Mettez la pile au rebut en recourant à notre partenaire logistique Green Eletron

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Pour préserver l'environnement et la santé humaine, notre partenaire de logistique inverse Green Eletron vous permet de mettre les piles au rebut de manière responsable. Consultez le site Web https://www.greeneletron.org.br/pilhas pour plus d'informations sur les points de collecte.

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