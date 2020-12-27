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Arrêté
CR2016P5B/59
Technologie de qualité supérieure pour petits appareils
Garantie de performances à long terme pour les appareils électroniques ordinaires
5 unités
Lithium
Les piles Philips sont dépourvues de métaux lourds tels que cadmium, mercure et plomb.
Les technologies lithium, argent et alcaline offrent un maximum de puissance et de durée pour les petits appareils.
Lors de la fabrication, nous avons recours à une technologie de pointe afin de garantir des performances fiables à long terme.
Pour préserver l'environnement et la santé humaine, notre partenaire de logistique inverse Green Eletron vous permet de mettre les piles au rebut de manière responsable. Consultez le site Web https://www.greeneletron.org.br/pilhas pour plus d'informations sur les points de collecte.