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Arrêté
CID3681/00
Affichage très lisible pour la vidéo et la navigation
Conduisez avec style grâce au système de divertissement pour voiture Philips CID3681 équipé d'un écran couleur de 17,8 cm (7") à dalle tactile, d'un système de navigation intégré et de Bluetooth® pour les appels et la musique. Faire de la route devient un plaisir.
La suramplification des basses (DBB) améliore électroniquement les fréquences de basses de faible niveau pour obtenir un rendu sonore homogène, notamment lorsque le volume des enceintes est peu élevé. Vous obtiendrez ainsi une qualité de basses exceptionnelle à tout moment.
Le lecteur Philips est compatible avec la plupart des DVD et CD disponibles sur le marché. Un lecteur de DVD+/-R accepte les deux formats de DVD inscriptibles courants. De même, un lecteur de DVD+/-RW accepte les deux formats de DVD réinscriptibles courants. Un SVCD (Super Video CD) offre une qualité d'image bien supérieure à celle d'un VCD, car sa résolution est meilleure. Les MPEG4 sont conçus pour délivrer une vidéo de qualité DVD (MPEG-2), avec un débit et une taille de fichier inférieurs. Le codec DivX est une technologie de compression vidéo avancée basée sur la norme MPEG4. Il permet de réduire la taille des vidéos numériques tout en maintenant une qualité d'image élevée.