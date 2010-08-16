Lecture de films sur DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® et MPEG-4

Le lecteur Philips est compatible avec la plupart des DVD et CD disponibles sur le marché. Un lecteur de DVD+/-R accepte les deux formats de DVD inscriptibles courants. De même, un lecteur de DVD+/-RW accepte les deux formats de DVD réinscriptibles courants. Un SVCD (Super Video CD) offre une qualité d'image bien supérieure à celle d'un VCD, car sa résolution est meilleure. Les MPEG4 sont conçus pour délivrer une vidéo de qualité DVD (MPEG-2), avec un débit et une taille de fichier inférieurs. Le codec DivX est une technologie de compression vidéo avancée basée sur la norme MPEG4. Il permet de réduire la taille des vidéos numériques tout en maintenant une qualité d'image élevée.