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Arrêté
CAM300BL/00
Immortaliser et partager les grands moments, très facilement
Réaliser des clichés et des vidéos Full HD est un jeu d'enfant avec ce caméscope ESee CAM300. Son écran tactile 3” offre un contrôle intuitif, tandis que les fonctions d'édition et Quick Impression vous permettent de partager immédiatement, sur un téléviseur ou en ligne.
La qualité d'image d'une vidéo Full HD visionnée sur un téléviseur HD est exceptionnelle. Mais si vous voulez envoyer cette vidéo par e-mail ou encore la partager en ligne, la vidéo devra tout d'abord être compressée, puis convertie dans un format plus adapté. Finies les manipulations multiples grâce à cette caméra et à son enregistrement en deux formats ! Il vous suffit d'activer cette fonctionnalité pour enregistrer vos vidéos dans deux formats simultanément : en Full HD (1080p) et dans un format QWVGA moins lourd (240p). Vous pouvez ainsi profiter pleinement de vos vidéos sur votre téléviseur HD, et les partager par voie électronique sans compression ni conversion préalable.
Le stabilisateur avancé vous permet des réaliser de magnifiques vidéos que vous ne vous lasserez pas de partager avec vos proches. Les capteurs gyroscopiques se basent sur des algorithmes avancés pour vous garantir des vidéos nettes et sans distorsion. Ils mesurent la distance qui sépare le sol de la lentille de la caméra, puis effectuent les corrections nécessaires lorsque l'appareil bouge. Cette technologie avancée vous promet des images nettes à chaque fois. Vous pouvez ainsi réaliser des vidéos de qualité exceptionnelle et garder une trace de tous ces instants magiques.