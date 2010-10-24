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Arrêté

Caméra HD

CAM100BU/00

Immortalisez et partagez les grands moments en HD

Le caméscope Philips de poche enregistre des vidéos d'une simple pression sur un bouton ! Revivez vos instants magiques en HD, sur l'écran de votre téléviseur ou en ligne. Un connecteur USB intégré relie le caméscope à votre PC/Mac en toute simplicité.

Voir tous les avantages

instantanément et sans effort

Immortalisez et partagez les grands moments en HD

Vidéos haute définition éblouissantes (720p)

Vidéos haute définition éblouissantes (720p)

Capturez des vidéos en haute définition (720p), et visionnez-les en bénéficiant de la même qualité que pour la télévision HD. « 720 » indique la résolution d'affichage, soit le nombre de lignes horizontales à l'écran. « P » signifie « balayage progressif », ou l'affichage séquentiel des lignes de chaque image. La norme 720p correspond à une qualité vidéo supérieure à celle généralement offerte par les téléphones portables et les appareils photos numériques. En outre, le caméscope Philips utilise le même format vidéo que les lecteurs et disques Blu-ray : H.264. Ce format extrêmement sophistiqué offre une superbe qualité d'image HD, pour des moments éblouissants.

Fonctionnement d'une seule pression pour une immortalisation instantanée de vos grands moments

Fonctionnement d'une seule pression pour une immortalisation instantanée de vos grands moments

Vous ne raterez plus jamais un beau moment. Grâce à la rapidité de démarrage du caméscope Philips, vous commencez à filmer instantanément. Les caractéristiques avancées (processeur rapide et traitement du signal dédié) du caméscope Philips lui permettent de démarrer en deux secondes. Ses boutons ont été conçus dans un esprit de simplicité ; il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour filmer en haute définition. Avec le caméscope Philips, vous êtes toujours prêt à immortaliser l'insolite, sans délai.

Partage rapide pour l'envoi par e-mail ou la diffusion sur Facebook/YouTube

Partage rapide pour l'envoi par e-mail ou la diffusion sur Facebook/YouTube

Grâce au logiciel Windows intégré, vous pouvez poster vos films sur des sites Web tels que YouTube, Facebook, Twitter et Vimeo sans souci. Pour les utilisateurs Mac, vous pouvez organiser, modifier et partager vos vidéos avec iMovie d'iLife. Grâce à une technique de compression avancée, le format vidéo HD (H.264) utilisé par la caméra Philips génère des fichiers moins volumineux que ceux des caméras, appareils photo et téléphones portables standard, et ce, sans aucune réduction de qualité vidéo, ce qui vous permet de les partager rapidement avec vos amis ! Ces fichiers sont également utilisables par d'autres programmes tels qu'iPhoto et Windows Movie Maker.

Spécificités Techniques

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