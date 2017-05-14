Choisissez parmi les différentes hauteurs de barbe de 1, 3, 5, 7 mm ou la coupe de près

Vous avez le choix entre le sabot barbe de 3 jours à 1 mm ou les sabots barbe de 3 mm, 5 mm ou 7 mm, pour une barbe de la longueur qui vous convient. Vous pouvez également retirer le sabot pour obtenir une coupe de près à 0,5 mm.