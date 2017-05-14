BT1214/15
Des performances durables et régulières
Cette tondeuse est conçue pour être rechargée avec un câble USB. Elle se charge intégralement en 8 heures et offre jusqu'à 60 minutes d'autonomie. Ses lames en acier inoxydables s'auto-affûtent, pour un fonctionnement en toute simplicité comme au premier jour.Voir tous les avantages
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Les lames en acier auto-affûtées de la tondeuse à barbe Philips 3000 restent aussi acérées et efficaces qu'au premier jour, pour une coupe parfaite et sûre, jour après jour.
En chargeant votre tondeuse pendant 8 h avec votre câble USB, vous bénéficiez de 60 min d'autonomie.
Cette tondeuse à barbe est fournie avec un câble USB apportant plus de souplesse en permettant une charge via votre ordinateur ou n'importe quel adaptateur USB. L'adaptateur n'est pas inclus (adaptateur Philips HQ80 recommandé).
Le voyant vert de l'adaptateur vous indique lorsque votre appareil est en cours de charge.
Conçues pour éviter les égratignures et les irritations, les lames présentent des bords arrondis pour un contact plus doux avec la peau.
Le système de verrouillage pour les transports situé sur le bouton marche/arrêt évite que l'appareil ne se mette en marche accidentellement.
Détachez la tête et retirez les poils à l'aide de la brosse fournie, pour un nettoyage à sec en toute simplicité. Aucune lubrification n'est nécessaire.
Une tondeuse rapide, confortable à tenir et à utiliser, pour plus de facilité dans les zones difficiles d'accès.
Tous nos produits de soin masculin sont conçus pour durer. Ils bénéficient d'une garantie de 2 ans, n'ont jamais besoin d'être lubrifiés et sont compatibles avec toutes les tensions utilisées dans le monde.
Vous avez le choix entre le sabot barbe de 3 jours à 1 mm ou les sabots barbe de 3 mm, 5 mm ou 7 mm, pour une barbe de la longueur qui vous convient. Vous pouvez également retirer le sabot pour obtenir une coupe de près à 0,5 mm.
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