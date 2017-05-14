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    Beardtrimmer series 1000 Tondeuse à barbe

    BT1214/15

    Des performances durables et régulières

    Cette tondeuse est conçue pour être rechargée avec un câble USB. Elle se charge intégralement en 8 heures et offre jusqu'à 60 minutes d'autonomie. Ses lames en acier inoxydables s'auto-affûtent, pour un fonctionnement en toute simplicité comme au premier jour.

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    Beardtrimmer series 1000 Tondeuse à barbe

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    Des performances durables et régulières

    Lames en acier inoxydable auto-affûtées

    • Lames en inox
    • 60 min d'autonomie pour 8 h de charge
    • Rechargeable via USB
    • 4 sabots barbe/barbe de 3 jours
    Une coupe parfaite et sûre

    Une coupe parfaite et sûre

    Les lames en acier auto-affûtées de la tondeuse à barbe Philips 3000 restent aussi acérées et efficaces qu'au premier jour, pour une coupe parfaite et sûre, jour après jour.

    Jusqu'à 60 min d'autonomie pour 8 h de charge

    Jusqu'à 60 min d'autonomie pour 8 h de charge

    En chargeant votre tondeuse pendant 8 h avec votre câble USB, vous bénéficiez de 60 min d'autonomie.

    Rechargeable via USB pour une utilisation pratique

    Rechargeable via USB pour une utilisation pratique

    Cette tondeuse à barbe est fournie avec un câble USB apportant plus de souplesse en permettant une charge via votre ordinateur ou n'importe quel adaptateur USB. L'adaptateur n'est pas inclus (adaptateur Philips HQ80 recommandé).

    Vous indique quand une charge est nécessaire

    Vous indique quand une charge est nécessaire

    Le voyant vert de l'adaptateur vous indique lorsque votre appareil est en cours de charge.

    Lames respectueuses de votre peau pour une peau lisse

    Lames respectueuses de votre peau pour une peau lisse

    Conçues pour éviter les égratignures et les irritations, les lames présentent des bords arrondis pour un contact plus doux avec la peau.

    Le système de verrouillage pour les transports évite une mise en marche accidentelle de la tondeuse

    Le système de verrouillage pour les transports évite une mise en marche accidentelle de la tondeuse

    Le système de verrouillage pour les transports situé sur le bouton marche/arrêt évite que l'appareil ne se mette en marche accidentellement.

    Tête amovible facilitant le nettoyage

    Tête amovible facilitant le nettoyage

    Détachez la tête et retirez les poils à l'aide de la brosse fournie, pour un nettoyage à sec en toute simplicité. Aucune lubrification n'est nécessaire.

    Ergonomique

    Ergonomique

    Une tondeuse rapide, confortable à tenir et à utiliser, pour plus de facilité dans les zones difficiles d'accès.

    Une garantie protégeant les consommateurs

    Une garantie protégeant les consommateurs

    Tous nos produits de soin masculin sont conçus pour durer. Ils bénéficient d'une garantie de 2 ans, n'ont jamais besoin d'être lubrifiés et sont compatibles avec toutes les tensions utilisées dans le monde.

    Choisissez parmi les différentes hauteurs de barbe de 1, 3, 5, 7 mm ou la coupe de près

    Vous avez le choix entre le sabot barbe de 3 jours à 1 mm ou les sabots barbe de 3 mm, 5 mm ou 7 mm, pour une barbe de la longueur qui vous convient. Vous pouvez également retirer le sabot pour obtenir une coupe de près à 0,5 mm.

    Spécificités Techniques

    • Accessoires

      Entretien
      Brosse de nettoyage
      Sabot
      • 1 sabot barbe de 3 jours (1 mm)
      • 3 sabots barbe (3, 5, 7 mm)

    • Alimentation

      Autonomie
      60 minutes
      Charge
      • Rechargeable via USB
      • Charge complète en 8 heures
      Type de batterie
      NiMH
      Tension automatique
      100-240 V
      Adaptateur
      Non fournie

    • Design

      Manche
      Poignée ergonomique

    • Entretien

      2 ans de garantie
      Oui
      Aucune lubrification nécessaire
      Oui

    • Système de coupe

      Élément de coupe
      Lames en inox
      Largeur des lames
      32  millimètre
      Précision (taille du pas)
      De 1 mm
      Dents non irritantes
      Pour plus de confort

    • Facile d'utilisation

      Nettoyage
      Brossage à sec
      Écran
      • Voyant de charge faible
      • Témoin de charge
      Fonctionnement
      Utilisation sans fil
      Système de verrouillage pour voyage
      Oui

    Badge-D2C

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