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  • Des résultats optimaux, un excellent rapport qualité/prix Des résultats optimaux, un excellent rapport qualité/prix Des résultats optimaux, un excellent rapport qualité/prix

    Lumea IPL 7000 Series Épilateur à lumière pulsée

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    Des résultats optimaux, un excellent rapport qualité/prix

    Obtenez une peau lisse en utilisant notre épilateur Lumea IPL série 7000. Les séances se passent en douceur et sont efficaces. Des accessoires sont fournis pour chaque partie du corps.

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    Lumea IPL 7000 Series Épilateur à lumière pulsée

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    Des résultats optimaux, un excellent rapport qualité/prix

    Profitez d'une peau lisse pendant 12 mois*

    • 5 réglages d'intensité manuels
    • 2 accessoires : corps, visage
    • Application Lumea IPL
    • Fonctionnement sur secteur
    • +Tondeuse stylo (HP6388)
    Des résultats rapides avec une séance toutes les 2 semaines

    Des résultats rapides avec une séance toutes les 2 semaines

    Commencez par la phase initiale : 4 séances, à raison d'une séance toutes les 2 semaines. Cela représente deux fois moins de séances qu'avec d'autres marques ! Ensuite, faites des retouches mensuelles pour conserver les résultats.

    Skin Tone Sensor and 5 intensity settings

    Skin Tone Sensor and 5 intensity settings

    Choisissez parmi 5 réglages d'intensité pour une expérience plus confortable. Le capteur de teint de peau vous empêche d'épiler les zones de votre peau trop sombres pour une épilation à lumière pulsée.

    Cordon ultralong pour plus de flexibilité pendant l'utilisation

    Cordon ultralong pour plus de flexibilité pendant l'utilisation

    Pratique à utiliser grâce à son cordon ultralong pour un accès facile et une meilleure maniabilité.

    Full solution for face and body with 2 attachments

    Full solution for face and body with 2 attachments

    Les différents embouts pour le corps et le visage fonctionnent avec rapidité et précision pour une utilisation en douceur, même sur les zones sensibles. L'embout pour le visage est doté d'un filtre lumineux intégré pour une utilisation précise.

    Développé en collaboration avec des dermatologues pour assurer simplicité et efficacité

    Développé en collaboration avec des dermatologues pour assurer simplicité et efficacité

    En tant que leader dans le domaine des technologies de soins de santé, Philips a développé l’épilateur à lumière pulsée Lumea IPL en collaboration avec des dermatologues, de manière à permettre un usage domestique facile et efficace. Dérivé de la technologie utilisée pour les épilations en instituts, le Lumea IPL permet une épilation douce, même sur les zones sensibles.

    Optimisez votre routine de soins avec l’application Philips Lumea IPL

    Optimisez votre routine de soins avec l’application Philips Lumea IPL

    Notre application d’apprentissage gratuite vous aide à organiser et à respecter votre programme de séances, puis vous guide étape par étape à chaque séance. Téléchargée par plus de 2,1 millions d’utilisateurs.

    Fourni avec tondeuse-stylo Satin Compact

    Fourni avec tondeuse-stylo Satin Compact

    Complétez votre routine de soins : la tondeuse-stylo Satin Compact est un accessoire de beauté discret et pratique qui vous permet d’éliminer rapidement et facilement les poils les plus fins de votre visage.

    Convient à de nombreux types de peau et de poils

    Convient à de nombreux types de peau et de poils

    La technologie de lumière pulsée nécessite un contraste entre la pigmentation du poil et de la peau. Elle fonctionne donc sur les poils naturellement blond foncé, bruns et noirs et sur les teints de peau clairs à moyennement foncés (I-IV).

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques techniques des accessoires

      Embout pour le corps
      • Taille de la fenêtre : 4,0 cm²
      • Utilisation sur le corps : jambes, bras, ventre et aisselles
      Embout pour le visage
      • Taille de la fenêtre : 2 cm², filtre supplémentaire
      • Utilisation sur le visage : lèvre supérieure, menton et mâchoire

    • Sécurité et paramètres réglables

      Filtre UV intégré
      Protège votre peau des rayons UV
      5 réglages d'intensité lumineuse
      S’adapte à votre teint de peau
      Système de sécurité intégré
      Évite les flashs accidentels

    • Mode d'application

      Flash Continu & Manuel
      Pour une utilisation rapide
      Flash & Manuel
      Pour une utilisation sur les petites zones
      Utilisation avec ou sans fil
      Fonctionnement sur secteur

    • Tondeuse de précision

      Accessoires
      • Sabot pour sourcils
      • Brossette de nettoyage
      Facile d'utilisation
      Manche compact
      Alimentation
      Pile AAA

    • Alimentation

      Fonctionnement sur secteur
      Oui

    • Spécificités techniques

      Lampe haute performance
      Conçu pour durer, 250 000 flashs, ce qui équivaut à une durée de vie de la lampe de 20 ans**
      Tension
      100-240 V

    • Accessoires

      Embout pour le corps (4 cm2)
      Pour l'utilisation sur les zones en dessous du cou
      Embout pour le visage (2 cm²)
      Pour une utilisation sous les yeux

    • Entretien

      Garantie
      Garantie mondiale de 2 ans + 1 année supplémentaire de garantie si vous enregistrez le produit dans les 90 jours après l'achat

    • Accessoires inclus

      Conditions d'utilisation
      Mode d’emploi
      Rangement
      Pochette de rangement
      Adaptateur
      24 V / 1 500 mA
      Accessoire
      Tissu de nettoyage

    • Durée d'utilisation

      Maillot
      4 min
      Demi-jambe
      15 min
      Aisselles
      2,5 min
      Maillot
      4 min
      Parties du visage
      2 min

    Contenu de l'emballage

    Autres articles dans la boîte

    • Épilateur à lumière pulsée Series 7000
    • Tondeuse-stylo Satin Compact (HP6388)
    • Embout pour le corps
    • Embout intelligent pour le visage
    • l'application Lumea IPL
    • Trousse
    Badge-D2C

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    Récompenses

    • Réduction moyenne de la pilosité après 12 séances : 82 % sur les demi-jambes
    • * En suivant le suivi du programme de séances recommandé. Calculée pour une utilisation sur les demi-jambes, le maillot, les aisselles et le visage. La durée de vie de la lampe ne prolonge pas la garantie mondiale de 2 ans de Philips
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