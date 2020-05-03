Termes recherchés

  • Une épilation efficace douce pour la peau Une épilation efficace douce pour la peau Une épilation efficace douce pour la peau

    Epilator Series 8000 Épilateur 100 % étanche

    BRE700/00

    Une épilation efficace douce pour la peau

    Épilateur Philips Series 8000 : premier épilateur au monde doté de disques en céramique pour plus de confort. Il attrape les poils les plus courts grâce à sa technologie Double Action, pour une peau douce pendant plusieurs semaines.

    Voir tous les avantages

    Malheureusement, ce produit n'est plus disponible

    Epilator Series 8000 Épilateur 100 % étanche

    Produits similaires

    Afficher tous les Épilateurs

    Une épilation efficace douce pour la peau

    Une peau douce jusqu'à 4 semaines

    • Pour les jambes et le corps
    • Utilisation sans fil
    • + 3 accessoires
    Une peau douce pendant plusieurs semaines grâce à la technologie Double Action

    Une peau douce pendant plusieurs semaines grâce à la technologie Double Action

    La technologie Double Action synchronise les longs disques en céramique en continu pour saisir et éliminer même les poils de 0,5 mm. La tête d’épilation large avec ses disques 50 % plus longs élimine plus de poils en une seule fois*. Préparez-vous à vivre des semaines douces et sans tracas.

    Notre épilateur le plus rapide

    Notre épilateur le plus rapide

    Nos disques tournent également plus rapidement par minute que le Braun Silk-Épil 9.

    32 disques hypoallergéniques en céramique pour une utilisation tout en douceur

    32 disques hypoallergéniques en céramique pour une utilisation tout en douceur

    32 disques en céramique fabriqués à partir de matériaux hypoallergéniques pour une utilisation confortable. Ils glissent facilement sur votre peau avec moins de frottements et plus de contact avec la peau*. Une sensation agréable sur la peau, selon 91 % des femmes**.

    Épilez-vous à l’eau chaude pour plus de confort

    Épilez-vous à l’eau chaude pour plus de confort

    Notre épilateur est équipé d’une fonction 100 % étanche pour une épilation encore plus douce. L’eau chaude détend votre peau et rend le traitement plus confortable.

    Meilleurs contrôle et accès grâce à la poignée ergonomique en forme de S

    Meilleurs contrôle et accès grâce à la poignée ergonomique en forme de S

    Profitez d’une prise en main ferme et confortable grâce à la poignée ergonomique en forme de S. Disponible sans fil pour un contrôle maximal et un meilleur accès à toutes les zones du corps.

    Repérez les poils les plus fins avec Opti-light

    Repérez les poils les plus fins avec Opti-light

    Repérez les poils les plus fins grâce à la lumière Opti-light intégrée, suffisamment près de votre peau pour repérer les poils restants.

    Inclut l’accessoire de contact optimal pour une épilation facile

    Inclut l’accessoire de contact optimal pour une épilation facile

    Épilez-vous facilement à l’aide de l’accessoire de contact optimal. Il étire doucement la zone que vous traitez pour réduire les tiraillements et l’inconfort de la peau.

    Avec embout supplémentaire pour traiter les zones sensibles

    Avec embout supplémentaire pour traiter les zones sensibles

    Pour une épilation plus douce du visage, des aisselles et du maillot, utilisez l’embout pour zones sensibles et éliminez facilement les poils indésirables.

    Spécificités Techniques

    • Accessoires

      Trousse
      Configuration de base
      Brossette de nettoyage
      Oui
      Accessoire zones délicates
      Oui
      Accessoire de contact optimal
      Oui

    • Alimentation

      Type de batterie
      Li-ion
      Charge
      • Charge rapide
      • Temps de charge de 2 h
      Autonomie
      jusqu'à 40 min
      Arrêt (sans accessoires)
      < 0,1 W
      Mode basse consommation
      < 0,3 W

    • Spécificités techniques

      Tension
      15 V / 5,4 W
      Nombre de points d'accroche
      32
      Actions d'épilation vitesse 1
      64 000 actions d'épilation par minute
      Actions d'épilation vitesse 2
      70 400 actions d'épilation par minute

    • Caractéristiques

      Réglages de vitesse
      2 réglages

    • Facile d'utilisation

      À sec ou avec de la mousse
      Oui
      Manche
      Poignée en forme de S
      Sans fil
      Oui
      Lumière intégrée
      Oui

    • Performances

      Disques d'épilation
      Disques en céramique
      Tête d'épilation extra-large
      Oui

    Badge-D2C

    Rechercher de l'assistance pour ce produit

    Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

    Produits suggérés

    Produits récemment consultés

    • Par rapport au Philips Satinelle Advanced et Satinelle Prestige
    • * CLT Allemagne N=153, 2019
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.