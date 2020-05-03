BRE700/00
Une épilation efficace douce pour la peau
Épilateur Philips Series 8000 : premier épilateur au monde doté de disques en céramique pour plus de confort. Il attrape les poils les plus courts grâce à sa technologie Double Action, pour une peau douce pendant plusieurs semaines.Voir tous les avantages
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
La technologie Double Action synchronise les longs disques en céramique en continu pour saisir et éliminer même les poils de 0,5 mm. La tête d’épilation large avec ses disques 50 % plus longs élimine plus de poils en une seule fois*. Préparez-vous à vivre des semaines douces et sans tracas.
Nos disques tournent également plus rapidement par minute que le Braun Silk-Épil 9.
32 disques en céramique fabriqués à partir de matériaux hypoallergéniques pour une utilisation confortable. Ils glissent facilement sur votre peau avec moins de frottements et plus de contact avec la peau*. Une sensation agréable sur la peau, selon 91 % des femmes**.
Notre épilateur est équipé d’une fonction 100 % étanche pour une épilation encore plus douce. L’eau chaude détend votre peau et rend le traitement plus confortable.
Profitez d’une prise en main ferme et confortable grâce à la poignée ergonomique en forme de S. Disponible sans fil pour un contrôle maximal et un meilleur accès à toutes les zones du corps.
Repérez les poils les plus fins grâce à la lumière Opti-light intégrée, suffisamment près de votre peau pour repérer les poils restants.
Épilez-vous facilement à l’aide de l’accessoire de contact optimal. Il étire doucement la zone que vous traitez pour réduire les tiraillements et l’inconfort de la peau.
Pour une épilation plus douce du visage, des aisselles et du maillot, utilisez l’embout pour zones sensibles et éliminez facilement les poils indésirables.
Accessoires
Alimentation
Spécificités techniques
Caractéristiques
Facile d'utilisation
Performances
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.