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    Satinelle Advanced Épilateur 100 % étanche

    BRE620/00

    Le plus rapide de nos épilateurs, même sur les poils fins

    Le plus rapide de nos épilateurs est doté de disques uniques en céramique. Ils tournent plus rapidement que jamais, et saisissent fermement les poils fins et courts. Votre peau reste parfaitement lisse pendant plusieurs semaines, grâce à des méthodes d'épilation adaptées à chaque partie de votre corps.

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    Satinelle Advanced Épilateur 100 % étanche

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    Le plus rapide de nos épilateurs, même sur les poils fins

    2 routines d'épilation

    • Pour les jambes et le corps
    • Disques en céramique pour poils fins
    • Poignée en forme de S
    • + 3 accessoires
    Tête d'épilation en céramique unique pour mieux saisir les poils

    Tête d'épilation en céramique unique pour mieux saisir les poils

    Notre tête d'épilation est la seule à être fabriquée avec une surface en céramique texturée capable d'arracher les poils, même les plus fins, en douceur, à une longueur 4 fois inférieure à ce qui est possible avec l'épilation à la cire. La rotation du disque est encore plus rapide qu'avant (2 200 tr/min), pour une épilation à une vitesse inégalée.

    Tête d'épilation extra-large

    Tête d'épilation extra-large

    La tête d'épilation extra-large couvre une plus grande surface à chaque passage pour une épilation plus rapide.

    Tête de rasage et sabot de coupe pour un rasage au plus près

    Tête de rasage et sabot de coupe pour un rasage au plus près

    La tête de rasage permet un rasage de près en douceur sur différentes parties du corps. Elle est accompagnée d'un sabot de stylisation du maillot.

    Accessoire de massage inclus

    Accessoire de massage inclus

    L'accessoire de massage rend l'épilation plus agréable.

    Premier épilateur avec poignée en forme de S

    La poignée ergonomique en forme de S est facile à manier, pour une maîtrise parfaite et un meilleur accès aux différentes zones du corps. Elle permet des mouvements précis et naturels sur tout le corps.

    Utilisable à sec ou sous l'eau, dans le bain ou sous la douche

    Conçu avec un revêtement antidérapant idéal sous l'eau. Offre une expérience encore plus douce et agréable, sous la douche ou dans le bain. Vous pouvez l'utiliser sans fil, pour une utilisation on ne peut plus pratique.

    Le système Opti-Light permet d'épiler les poils les plus difficiles d'accès

    Le système Opti-Light permet d'épiler les poils les plus difficiles d'accès

    Spécificités Techniques

    • Accessoires

      Trousse
      Pochette de rangement
      Brossette de nettoyage
      Oui
      Sabot de coupe
      Oui
      Accessoire de massage
      Oui
      Têtes de rasoir
      Oui

    • Alimentation

      Type de batterie
      Lithium-ion
      Charge
      • Rechargeable
      • 1h30 de charge
      Charge rapide
      Oui
      Autonomie
      jusqu'à 40 min

    • Spécificités techniques

      Nombre de disques
      17
      Tension
      15 V / 5,4 W
      Nombre de points d'accroche
      32
      Actions d'épilation vitesse 1
      64 000 actions d'épilation par minute
      Actions d'épilation vitesse 2
      70 400 actions d'épilation par minute

    • Caractéristiques

      Réglages de vitesse
      2 réglages

    • Facile d'utilisation

      Sans fil
      Oui
      À sec ou avec de la mousse
      Oui
      Manche
      Poignée en forme de S
      Lumière intégrée
      Oui

    • Performances

      Disques d'épilation
      Disques en céramique
      Système d'épilation
      Système d'épilation breveté
      Tête d'épilation
      Ultra-large

    Badge-D2C

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