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Le plus rapide de nos épilateurs, même sur les poils fins
Le plus rapide de nos épilateurs est doté de disques uniques en céramique. Ils tournent plus rapidement que jamais, et saisissent fermement les poils fins et courts. Votre peau reste parfaitement lisse pendant plusieurs semaines, grâce à des méthodes d'épilation adaptées à chaque partie de votre corps.Voir tous les avantages
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Notre tête d'épilation est la seule à être fabriquée avec une surface en céramique texturée capable d'arracher les poils, même les plus fins, en douceur, à une longueur 4 fois inférieure à ce qui est possible avec l'épilation à la cire. La rotation du disque est encore plus rapide qu'avant (2 200 tr/min), pour une épilation à une vitesse inégalée.
La tête d'épilation extra-large couvre une plus grande surface à chaque passage pour une épilation plus rapide.
La tête de rasage permet un rasage de près en douceur sur différentes parties du corps. Elle est accompagnée d'un sabot de stylisation du maillot.
L'accessoire de massage rend l'épilation plus agréable.
La poignée ergonomique en forme de S est facile à manier, pour une maîtrise parfaite et un meilleur accès aux différentes zones du corps. Elle permet des mouvements précis et naturels sur tout le corps.
Conçu avec un revêtement antidérapant idéal sous l'eau. Offre une expérience encore plus douce et agréable, sous la douche ou dans le bain. Vous pouvez l'utiliser sans fil, pour une utilisation on ne peut plus pratique.
Le système Opti-Light permet d'épiler les poils les plus difficiles d'accès
Accessoires
Alimentation
Spécificités techniques
Caractéristiques
Facile d'utilisation
Performances
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