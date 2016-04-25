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Arrêté
BRE611/00
Le plus rapide de nos épilateurs, même sur les poils fins
Le plus rapide de nos épilateurs est doté de disques uniques en céramique. Ils tournent plus rapidement que jamais, et saisissent fermement les poils fins et courts. Votre peau reste parfaitement lisse pendant plusieurs semaines, grâce à des méthodes d'épilation adaptées à chaque partie de votre corps.
Pour les jambes et le corps
Disques en céramique pour poils fins
Poignée en forme de S
+ 4 accessoires
Notre tête d'épilation est la seule à être fabriquée avec une surface en céramique texturée capable d'arracher les poils, même les plus fins, en douceur, à une longueur 4 fois inférieure à ce qui est possible avec l'épilation à la cire. La rotation du disque est encore plus rapide qu'avant (2 200 tr/min), pour une épilation à une vitesse inégalée.
La tête d'épilation extra-large couvre une plus grande surface à chaque passage pour une épilation plus rapide.
Conçu avec un revêtement antidérapant idéal sous l'eau. Offre une expérience encore plus douce et agréable, sous la douche ou dans le bain. Vous pouvez l'utiliser sans fil, pour une utilisation on ne peut plus pratique.