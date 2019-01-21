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Épilation simple et sans effort
Avec Philips Satinelle, vos jambes restent douces pour plusieurs semaines. Épile même les poils de 0,5 mm à la racine. Épilez-vous facilement grâce à sa poignée ergonomique et à sa tête lavable pour une hygiène optimale.Voir tous les avantages
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Le système d'épilation efficace vous garantit une peau douce et lisse semaine après semaine
Grâce à la lumière intégrée unique, vous repérez plus de poils, pour une épilation plus efficace.
2 réglages de vitesse pour retirer les poils plus fins ou plus épais, pour une épilation plus personnalisée.
Une forme arrondie esthétique qui tient parfaitement dans la main, pour une épilation confortable.
Cet épilateur est doté d'une tête d'épilation lavable. Cette tête est amovible et lavable à l'eau, pour plus d'hygiène.
La tête de rasage et le sabot réalisent un rasage de près en douceur sur les différentes parties du corps.
Une tête de tondeuse et un sabot de stylisation du maillot pratiques sont fournis pour tailler et styliser les zones délicates.
L'accessoire de massage rend l'épilation plus agréable.
L'utilisation du gant exfoliant permet d'éviter l'apparition de poils incarnés entre deux épilations.
Trousse de voyage pour le rangement et le transport
Accessoires
Spécificités techniques
Design
Caractéristiques
Entretien
Facile d'utilisation
Performances
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