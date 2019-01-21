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    Satinelle Essential Épilateur compact sur secteur

    BRE285/00

    Épilation simple et sans effort

    Avec Philips Satinelle, vos jambes restent douces pour plusieurs semaines. Épile même les poils de 0,5 mm à la racine. Épilez-vous facilement grâce à sa poignée ergonomique et à sa tête lavable pour une hygiène optimale.

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    Satinelle Essential Épilateur compact sur secteur

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    Épilation simple et sans effort

    Une peau douce semaine après semaine

    • Avec lumière intégrée Opti-light
    • Pour jambes et zones sensibles
    • + 7 accessoires
    Le système d'épilation retire les poils à la racine

    Le système d'épilation retire les poils à la racine

    Le système d'épilation efficace vous garantit une peau douce et lisse semaine après semaine

    Lumière intégrée unique pour une meilleure visibilité des poils fins

    Lumière intégrée unique pour une meilleure visibilité des poils fins

    Grâce à la lumière intégrée unique, vous repérez plus de poils, pour une épilation plus efficace.

    2 réglages de vitesse pour retirer les poils les plus fins comme les plus épais

    2 réglages de vitesse pour retirer les poils les plus fins comme les plus épais

    2 réglages de vitesse pour retirer les poils plus fins ou plus épais, pour une épilation plus personnalisée.

    Forme ergonomique pour une prise en main facile

    Forme ergonomique pour une prise en main facile

    Une forme arrondie esthétique qui tient parfaitement dans la main, pour une épilation confortable.

    Tête d'épilation lavable pour plus d'hygiène et un nettoyage facile

    Tête d'épilation lavable pour plus d'hygiène et un nettoyage facile

    Cet épilateur est doté d'une tête d'épilation lavable. Cette tête est amovible et lavable à l'eau, pour plus d'hygiène.

    Tête de rasage et sabot pour un rasage de près

    Tête de rasage et sabot pour un rasage de près

    La tête de rasage et le sabot réalisent un rasage de près en douceur sur les différentes parties du corps.

    Avec tête de tondeuse et sabot de stylisation du maillot

    Avec tête de tondeuse et sabot de stylisation du maillot

    Une tête de tondeuse et un sabot de stylisation du maillot pratiques sont fournis pour tailler et styliser les zones délicates.

    Accessoire de massage inclus

    Accessoire de massage inclus

    L'accessoire de massage rend l'épilation plus agréable.

    Gant exfoliant permettant de prévenir l'apparition de poils incarnés

    Gant exfoliant permettant de prévenir l'apparition de poils incarnés

    L'utilisation du gant exfoliant permet d'éviter l'apparition de poils incarnés entre deux épilations.

    Trousse de voyage

    Trousse de voyage

    Trousse de voyage pour le rangement et le transport

    Spécificités Techniques

    • Accessoires

      Trousse
      Pochette de rangement
      Brossette de nettoyage
      Oui
      Sabot de coupe pour bikini
      Oui
      Tête de tondeuse
      Oui
      Sabot pour tête de rasage
      Oui
      Gant exfoliant
      Oui
      Accessoire de massage
      Oui
      Têtes de rasoir
      Oui

    • Spécificités techniques

      Tension
      15  volt

    • Design

      Manche
      Compact

    • Caractéristiques

      Sur secteur
      Oui

    • Entretien

      2 ans de garantie
      Oui

    • Facile d'utilisation

      Manche
      Ergonomique
      Lumière intégrée
      Oui
      Tête d'épilation lavable
      Oui

    • Performances

      Disques d'épilation
      Disques d'épilation très doux
      Système d'épilation
      Système d'épilation efficace

    Badge-D2C

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