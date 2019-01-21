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Épilation simple et sans effort
Enjoy smooth legs for weeks with Philips Satinelle. Gently removes hairs, as short as 0.5mm, from the root. Epilation made easy with ergonomic handle and washable head for optimal hygieneVoir tous les avantages
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Le système d'épilation efficace vous garantit une peau douce et lisse semaine après semaine
2 réglages de vitesse pour retirer les poils plus fins ou plus épais, pour une épilation plus personnalisée.
Une forme arrondie esthétique qui tient parfaitement dans la main, pour une épilation confortable.
Cet épilateur est doté d'une tête d'épilation lavable. Cette tête est amovible et lavable à l'eau, pour plus d'hygiène.
Pour plus de douceur dans différentes parties du corps, un adaptateur zones délicates est fourni afin d'éliminer facilement les poils indésirables des aisselles et du maillot.
Accessoires
Alimentation
Spécificités techniques
Design
Caractéristiques
Entretien
Facile d'utilisation
Performances
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