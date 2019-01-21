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    Satinelle Essential Épilateur compact sur secteur

    BRE224/00

    Épilation simple et sans effort

    Avec Philips Satinelle, vos jambes restent douces pour plusieurs semaines. Épile même les poils de 0,5 mm à la racine. Épilez-vous facilement grâce à sa poignée ergonomique et à sa tête lavable pour une hygiène optimale.

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    Satinelle Essential Épilateur compact sur secteur

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    Épilation simple et sans effort

    Une peau douce semaine après semaine

    • pour les jambes
    Le système d'épilation retire les poils à la racine

    Le système d'épilation retire les poils à la racine

    Le système d'épilation efficace vous garantit une peau douce et lisse semaine après semaine

    2 réglages de vitesse pour retirer les poils les plus fins comme les plus épais

    2 réglages de vitesse pour retirer les poils les plus fins comme les plus épais

    2 réglages de vitesse pour retirer les poils plus fins ou plus épais, pour une épilation plus personnalisée.

    Forme ergonomique pour une prise en main facile

    Forme ergonomique pour une prise en main facile

    Une forme arrondie esthétique qui tient parfaitement dans la main, pour une épilation confortable.

    Tête d'épilation lavable pour plus d'hygiène et un nettoyage facile

    Tête d'épilation lavable pour plus d'hygiène et un nettoyage facile

    Cet épilateur est doté d'une tête d'épilation lavable. Cette tête est amovible et lavable à l'eau, pour plus d'hygiène.

    Spécificités Techniques

    • Accessoires

      Brossette de nettoyage
      Oui

    • Spécificités techniques

      Tension
      15  volt

    • Design

      Manche
      Compact

    • Caractéristiques

      Sur secteur
      Oui

    • Entretien

      2 ans de garantie
      Oui

    • Facile d'utilisation

      Manche
      Ergonomique
      Tête d'épilation lavable
      Oui

    • Performances

      Disques d'épilation
      Disques d'épilation doux
      Système d'épilation
      Système d'épilation efficace

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