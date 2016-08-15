Technologie SplitStop pour une prévention ultime des fourches

Notre secret ultime pour prévenir les fourches réside dans la technologie SplitStop. L'association unique du capteur UniTemp et de nos plaques flottantes en céramique supérieure préserve la santé de vos cheveux. Le capteur UniTemp protège vos cheveux de la chaleur excessive et nos plaques réduisent au maximum les frottements, pour une protection optimale contre les fourches.