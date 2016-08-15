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BHS677/00
Vos cheveux sous la lumière des projecteurs
Le lisseur Premium Sublime Ends est notre premier lisseur conçu pour protéger les pointes fragiles. Grâce à notre technologie avancée SplitStop, profitez de cheveux parfaitement lissés avec des pointes en bonne santé !
avec technologie SplitStop
pour la prévention des fourches
Fonction ionique x 2
Infusion kératine
Notre secret ultime pour prévenir les fourches réside dans la technologie SplitStop. L'association unique du capteur UniTemp et de nos plaques flottantes en céramique supérieure préserve la santé de vos cheveux. Le capteur UniTemp protège vos cheveux de la chaleur excessive et nos plaques réduisent au maximum les frottements, pour une protection optimale contre les fourches.
Le capteur UniTemp protège vos cheveux de la chaleur excessive en offrant une température plus constante pour une meilleure performance. Obtenez les mêmes résultats avec un réglage de 20 °C moins chaud**. Créez un style parfait grâce à des pointes pleines de vie.
La kératine est une composante essentielle des cheveux. C'est elle qui les rend forts, sains et beaux. La céramique est enrichie à la kératine pour mieux prendre soin de vos cheveux.
au bout de 2 ans de simulation de lissage à 200°C, sur des cheveux européens moyens non fourchus
température des cheveux et tests consommateurs par rapport au modèle HP8344