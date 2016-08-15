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    StraightCare Lisseur Vivid Ends

    BHS675/00

    Vos cheveux sous la lumière des projecteurs

    Le lisseur Vivid Ends est notre premier lisseur conçu pour protéger les pointes fragiles. Grâce à notre technologie avancée SplitStop, profitez de cheveux parfaitement lissés avec des pointes en bonne santé !

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    Malheureusement, ce produit n'est plus disponible

    StraightCare Lisseur Vivid Ends

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    Vos cheveux sous la lumière des projecteurs

    Jusqu'à 95 % de cheveux préservés des fourches*

    • avec technologie SplitStop
    • pour la prévention des fourches
    • Fonction ionique
    • Infusion kératine
    Technologie SplitStop pour une prévention ultime des fourches

    Technologie SplitStop pour une prévention ultime des fourches

    Notre secret ultime pour prévenir les fourches réside dans la technologie SplitStop. Il s'agit de l'association unique du capteur UniTemp et de nos plaques en céramique ultra lisses pour préserver la santé de vos cheveux. Le capteur UniTemp protège vos cheveux de la chaleur excessive et nos plaques limitent au maximum les frottements pour une protection optimale contre les fourches.

    Capteur UniTemp pour des cheveux parfaitement lissés à une chaleur réduite

    Capteur UniTemp pour des cheveux parfaitement lissés à une chaleur réduite

    Le capteur UniTemp protège vos cheveux de la chaleur excessive en offrant une température plus constante pour une meilleure performance. Obtenez les mêmes résultats avec un réglage de 20 °C moins chaud**. Créez un style parfait grâce à des pointes pleines de vie.

    Infusion kératine pour plus de soin

    Infusion kératine pour plus de soin

    La kératine est une composante essentielle des cheveux. C'est elle qui les rend forts, sains et beaux. La céramique est enrichie à la kératine pour mieux prendre soin de vos cheveux.

    Fonction ionique : plus de soin, pour des cheveux brillants et sans frisottis

    Fonction ionique : plus de soin, pour des cheveux brillants et sans frisottis

    Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules pour plus de brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.

    Plaques extra-longues (105 mm) pour un lissage facile et rapide

    Plaques extra-longues (105 mm) pour un lissage facile et rapide

    Les plaques du lisseur bénéficient d'une longueur professionnelle de 105mm, pour un lissage plus rapide et plus facile.

    Revêtement en céramique pour une glisse ultra-douce, préservant les cheveux

    Revêtement en céramique pour une glisse ultra-douce, préservant les cheveux

    Les plaques en céramique ultra lisses respectent vos cheveux et offrent une utilisation tout en douceur.

    11 réglages numériques de la température, pour une maîtrise absolue

    11 réglages numériques de la température, pour une maîtrise absolue

    L'affichage numérique avec 11 réglages de température (jusqu'à 230 °C) vous offre une maîtrise absolue et vous permet d'adapter la température à votre type de cheveux afin de les préserver.

    Pointe froide pour créer facilement des boucles et ondulations

    Pointe froide pour créer facilement des boucles et ondulations

    La pointe du boucleur est composée d'un matériau spécial, isolant thermique, qui limite sa température et vous permet de manipuler le lisseur tout en stylisant pour créer de superbes boucles, ondulations et volumes.

    Chauffe rapide, prêt en 30 secondes

    Chauffe rapide, prêt en 30 secondes

    L'appareil chauffe rapidement : il est prêt à l'emploi en 30 secondes.

    Cordon d'alimentation 1,8 m

    Cordon d'alimentation 1,8 m

    Maniabilité optimale grâce au cordon d'alimentation de 1,8 m.

    Arrêt automatique pour une utilisation sécurisée

    Arrêt automatique pour une utilisation sécurisée

    Cet appareil est équipé d'une fonction d'arrêt automatique conçue pour offrir une tranquillité d'esprit totale. S'il est laissé allumé, il s'éteint automatiquement au bout de 30 min.

    Spécificités Techniques

    • Spécificités techniques

      Tension
      110-240  volt
      Longueur du cordon
      1,8 m
      Temps de chauffe
      30 s
      Type de chauffe
      Système de chauffe haute performance
      Taille des plaques
      25 x 105 mm
      Arrêt automatique
      Oui, au bout de 30 minutes

    • Caractéristiques

      Revêtement en céramique
      Oui
      Cordon rotatif
      Oui
      Anneau de suspension
      Oui

    • Entretien

      Deux ans de garantie internationale
      Oui

    • Technologies de protection

      Fonction ionique
      Oui

    Badge-D2C

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    • au bout de 2 ans de simulation de lissage à 200°C, sur des cheveux européens moyens non fourchus
    • * température des cheveux et tests consommateurs par rapport au modèle HP8344
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