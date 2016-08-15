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Vos cheveux sous la lumière des projecteurs
Le lisseur Vivid Ends est notre premier lisseur conçu pour protéger les pointes fragiles. Grâce à notre technologie avancée SplitStop, profitez de cheveux parfaitement lissés avec des pointes en bonne santé !Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Notre secret ultime pour prévenir les fourches réside dans la technologie SplitStop. Il s'agit de l'association unique du capteur UniTemp et de nos plaques en céramique ultra lisses pour préserver la santé de vos cheveux. Le capteur UniTemp protège vos cheveux de la chaleur excessive et nos plaques limitent au maximum les frottements pour une protection optimale contre les fourches.
Le capteur UniTemp protège vos cheveux de la chaleur excessive en offrant une température plus constante pour une meilleure performance. Obtenez les mêmes résultats avec un réglage de 20 °C moins chaud**. Créez un style parfait grâce à des pointes pleines de vie.
La kératine est une composante essentielle des cheveux. C'est elle qui les rend forts, sains et beaux. La céramique est enrichie à la kératine pour mieux prendre soin de vos cheveux.
Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules pour plus de brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.
Les plaques du lisseur bénéficient d'une longueur professionnelle de 105mm, pour un lissage plus rapide et plus facile.
Les plaques en céramique ultra lisses respectent vos cheveux et offrent une utilisation tout en douceur.
L'affichage numérique avec 11 réglages de température (jusqu'à 230 °C) vous offre une maîtrise absolue et vous permet d'adapter la température à votre type de cheveux afin de les préserver.
La pointe du boucleur est composée d'un matériau spécial, isolant thermique, qui limite sa température et vous permet de manipuler le lisseur tout en stylisant pour créer de superbes boucles, ondulations et volumes.
L'appareil chauffe rapidement : il est prêt à l'emploi en 30 secondes.
Maniabilité optimale grâce au cordon d'alimentation de 1,8 m.
Cet appareil est équipé d'une fonction d'arrêt automatique conçue pour offrir une tranquillité d'esprit totale. S'il est laissé allumé, il s'éteint automatiquement au bout de 30 min.
Spécificités techniques
Caractéristiques
Entretien
Technologies de protection
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