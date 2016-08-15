Technologie SplitStop pour une prévention ultime des fourches

Notre secret ultime pour prévenir les fourches réside dans la technologie SplitStop. Il s'agit de l'association unique du capteur UniTemp et de nos plaques en céramique ultra lisses pour préserver la santé de vos cheveux. Le capteur UniTemp protège vos cheveux de la chaleur excessive et nos plaques limitent au maximum les frottements pour une protection optimale contre les fourches.