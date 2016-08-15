BHS674/00
Vos cheveux sous les projecteurs avec une protection avancée
Lissez facilement vos cheveux avec notre nouveau lisseur. Grâce à ses plaques à fonction ionique revêtues de céramique, les cheveux sont protégés, sans frisottis et brillants. La température de 220 °C vous permet d'obtenir de magnifiques résultats d'un simple geste !Voir tous les avantages
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Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules pour plus de brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.
Les plaques du lisseur bénéficient d'une longueur professionnelle de 105mm, pour un lissage plus rapide et plus facile.
Les plaques en céramique ultra lisses respectent vos cheveux et offrent une utilisation tout en douceur.
L'affichage numérique avec 10 réglages de température (jusqu'à 220 °C) vous offre une maîtrise absolue et vous permet d'adapter la température à votre type de cheveux, pour des résultats parfaits en un seul geste.
La pointe du boucleur est composée d'un matériau spécial, isolant thermique, qui limite sa température et vous permet de manipuler le lisseur tout en stylisant pour créer de superbes boucles, ondulations et volumes.
L'appareil chauffe rapidement : il est prêt à l'emploi en 30 secondes.
Maniabilité optimale grâce au cordon d'alimentation de 1,8 m.
Ce lisseur est équipé d'une fonction d'arrêt automatique conçue pour offrir une tranquillité d'esprit totale. S'il est laissé allumé, il s'éteint automatiquement au bout de 60 min.
Spécificités techniques
Caractéristiques
Entretien
Technologies de protection
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