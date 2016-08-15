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  • Vos cheveux sous les projecteurs avec une protection avancée Vos cheveux sous les projecteurs avec une protection avancée Vos cheveux sous les projecteurs avec une protection avancée

    StraightCare Lisseur

    BHS674/00

    Vos cheveux sous les projecteurs avec une protection avancée

    Lissez facilement vos cheveux avec notre nouveau lisseur. Grâce à ses plaques à fonction ionique revêtues de céramique, les cheveux sont protégés, sans frisottis et brillants. La température de 220 °C vous permet d'obtenir de magnifiques résultats d'un simple geste !

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    StraightCare Lisseur

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    Vos cheveux sous les projecteurs avec une protection avancée

    • 10 réglages numériques
    • pour chaque type de cheveux
    Fonction ionique : plus de soin, pour des cheveux brillants et sans frisottis

    Fonction ionique : plus de soin, pour des cheveux brillants et sans frisottis

    Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules pour plus de brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.

    Plaques extra-longues (105 mm) pour un lissage facile et rapide

    Plaques extra-longues (105 mm) pour un lissage facile et rapide

    Les plaques du lisseur bénéficient d'une longueur professionnelle de 105mm, pour un lissage plus rapide et plus facile.

    Revêtement en céramique pour une glisse ultra-douce, préservant les cheveux

    Revêtement en céramique pour une glisse ultra-douce, préservant les cheveux

    Les plaques en céramique ultra lisses respectent vos cheveux et offrent une utilisation tout en douceur.

    10 réglages numériques de la température, pour une maîtrise absolue

    10 réglages numériques de la température, pour une maîtrise absolue

    L'affichage numérique avec 10 réglages de température (jusqu'à 220 °C) vous offre une maîtrise absolue et vous permet d'adapter la température à votre type de cheveux, pour des résultats parfaits en un seul geste.

    Pointe froide pour créer facilement des boucles et ondulations

    Pointe froide pour créer facilement des boucles et ondulations

    La pointe du boucleur est composée d'un matériau spécial, isolant thermique, qui limite sa température et vous permet de manipuler le lisseur tout en stylisant pour créer de superbes boucles, ondulations et volumes.

    Chauffe rapide, prêt en 30 secondes

    Chauffe rapide, prêt en 30 secondes

    L'appareil chauffe rapidement : il est prêt à l'emploi en 30 secondes.

    Cordon d'alimentation 1,8 m

    Cordon d'alimentation 1,8 m

    Maniabilité optimale grâce au cordon d'alimentation de 1,8 m.

    Arrêt automatique pour une utilisation sécurisée

    Arrêt automatique pour une utilisation sécurisée

    Ce lisseur est équipé d'une fonction d'arrêt automatique conçue pour offrir une tranquillité d'esprit totale. S'il est laissé allumé, il s'éteint automatiquement au bout de 60 min.

    Spécificités Techniques

    • Spécificités techniques

      Tension
      110-240  volt
      Longueur du cordon
      1,8  m
      Temps de chauffe
      30 s
      Type de chauffe
      Système de chauffe haute performance
      Taille des plaques
      25 x 105 mm
      Arrêt automatique
      Oui, au bout de 30 minutes

    • Caractéristiques

      Revêtement en céramique
      Oui
      Cordon rotatif
      Oui
      Anneau de suspension
      Oui

    • Entretien

      Deux ans de garantie internationale
      Oui

    • Technologies de protection

      Fonction ionique
      Oui

    Badge-D2C

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