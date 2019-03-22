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  • Soin ionique et contrôle, pour des cheveux lisses et brillants Soin ionique et contrôle, pour des cheveux lisses et brillants Soin ionique et contrôle, pour des cheveux lisses et brillants

    StraightCare Essential Lisseur ThermoProtect

    BHS378/00

    Soin ionique et contrôle, pour des cheveux lisses et brillants

    Spécialement conçu pour une mise en forme simple et rapide, grâce aux longues plaques infusées de kératine et aux 6 réglages de température à LED. Préservez vos cheveux grâce à la technologie ThermoProtect anti-surchauffe. Les ions rendent vos cheveux merveilleusement brillants.

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    StraightCare Essential Lisseur ThermoProtect

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    Soin ionique et contrôle, pour des cheveux lisses et brillants

    • Technologie ThermoProtect
    • Soin ionique pour des cheveux brillants
    • Plaques infusées de kératine
    • 6 réglages de température à LED
    Technologie ThermoProtect

    Technologie ThermoProtect

    La technologie ThermoProtect maintient une température constante sur les plaques afin d'éviter la surchauffe et ainsi protéger vos cheveux.

    Soins ioniques pour des cheveux brillants et sans frisottis

    Soins ioniques pour des cheveux brillants et sans frisottis

    Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules pour plus de brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.

    Plaques en céramique kératine pour un résultat brillant et plus de glisse

    Plaques en céramique kératine pour un résultat brillant et plus de glisse

    Les plaques en céramique imprégnées de kératine glissent en douceur sur vos cheveux, pour une mise en forme rapide et facile.

    Plage de température de 160 °C à 230 °C

    Plage de température de 160 °C à 230 °C

    Choisissez une température comprise entre 160 °C et 230 °C pour obtenir des résultats durables tout en préservant vos cheveux.

    6 réglages de température à LED pour un contrôle précis

    6 réglages de température à LED pour un contrôle précis

    Température variable entre 160 °C et 230 °C avec indicateur LED clair, pour un contrôle précis. Des températures plus basses pour les retouches de dernière minute et une mise en forme tout en douceur. Des températures plus élevées pour des résultats durables. Un style précis et des cheveux préservés.

    Plaques longues de 100 mm pour un lissage facile et rapide

    Plaques longues de 100 mm pour un lissage facile et rapide

    Les plaques longues de 100 mm permettent un meilleur contact avec les cheveux et vous aident à obtenir un résultat parfaitement lisse plus facilement et plus rapidement.

    Chauffe rapide, prêt à l'emploi en 30 secondes

    Chauffe rapide, prêt à l'emploi en 30 secondes

    Le lisseur chauffe très rapidement : il est prêt à l'emploi en 30 secondes.

    Arrêt automatique pour une utilisation sécurisée

    Arrêt automatique pour une utilisation sécurisée

    L'appareil est équipé d'une fonction d'arrêt automatique pour une utilisation sécurisée. Il s'éteint automatiquement au bout de 60 minutes.

    Fonction de verrouillage pour un rangement simple et sécurisé

    Fonction de verrouillage pour un rangement simple et sécurisé

    Vous pouvez verrouiller les plaques ensemble, pour un rangement simple et sécurisé.

    Tension universelle pour une utilisation dans le monde entier

    Tension universelle pour une utilisation dans le monde entier

    Compatible 110-240 V. Peut être utilisé partout dans le monde.

    Spécificités Techniques

    • Spécificités techniques

      Tension
      110-240  volt
      Longueur du cordon
      1,8  m
      Temps de chauffe
      30 s
      Type de commande de la température
      Glissière avec LED
      Plaques longues
      28 x 100 mm
      Température de coiffage
      160 °C - 230 °C
      Consommation d'énergie en mode arrêt
      < 0,5 W

    • Caractéristiques

      Cordon rotatif
      Oui
      Témoin prêt-à-l'emploi
      Oui
      Plaques de matière
      Plaques en céramique infusées de kératine
      Anneau de suspension
      Oui
      Verrouillage des plaques
      Oui

    • Entretien

      Deux ans de garantie internationale
      Oui

    Badge-D2C

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