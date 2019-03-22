BHS378/00
Soin ionique et contrôle, pour des cheveux lisses et brillants
Spécialement conçu pour une mise en forme simple et rapide, grâce aux longues plaques infusées de kératine et aux 6 réglages de température à LED. Préservez vos cheveux grâce à la technologie ThermoProtect anti-surchauffe. Les ions rendent vos cheveux merveilleusement brillants.Voir tous les avantages
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La technologie ThermoProtect maintient une température constante sur les plaques afin d'éviter la surchauffe et ainsi protéger vos cheveux.
Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules pour plus de brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.
Les plaques en céramique imprégnées de kératine glissent en douceur sur vos cheveux, pour une mise en forme rapide et facile.
Choisissez une température comprise entre 160 °C et 230 °C pour obtenir des résultats durables tout en préservant vos cheveux.
Température variable entre 160 °C et 230 °C avec indicateur LED clair, pour un contrôle précis. Des températures plus basses pour les retouches de dernière minute et une mise en forme tout en douceur. Des températures plus élevées pour des résultats durables. Un style précis et des cheveux préservés.
Les plaques longues de 100 mm permettent un meilleur contact avec les cheveux et vous aident à obtenir un résultat parfaitement lisse plus facilement et plus rapidement.
Le lisseur chauffe très rapidement : il est prêt à l'emploi en 30 secondes.
L'appareil est équipé d'une fonction d'arrêt automatique pour une utilisation sécurisée. Il s'éteint automatiquement au bout de 60 minutes.
Vous pouvez verrouiller les plaques ensemble, pour un rangement simple et sécurisé.
Compatible 110-240 V. Peut être utilisé partout dans le monde.
Spécificités techniques
Caractéristiques
Entretien
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