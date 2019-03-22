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Des cheveux lisses, brillants et en bonne santé
Spécialement conçu pour une mise en forme simple et rapide, grâce aux longues plaques infusées de kératine et aux 2 réglages de température. Préservez vos cheveux grâce à la technologie ThermoProtect anti-surchauffe.Voir tous les avantages
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La technologie ThermoProtect maintient une température constante sur les plaques afin d'éviter la surchauffe et ainsi protéger vos cheveux.
Les plaques en céramique imprégnées de kératine glissent en douceur sur vos cheveux, pour une mise en forme rapide et facile.
Plage de température jusqu'à 220 °C pour obtenir des résultats durables tout en préservant vos cheveux.
2 réglages de température. Une température basse pour les retouches de dernière minute et une mise en forme tout en douceur. Une température plus élevée pour des résultats durables.
Les plaques longues de 100 mm permettent un meilleur contact avec les cheveux et vous aident à obtenir un résultat parfaitement lisse plus facilement et plus rapidement.
Le lisseur chauffe très rapidement : il est prêt à l'emploi en 60 secondes.
Vous pouvez verrouiller les plaques ensemble, pour un rangement simple et sécurisé.
Compatible 110-240 V. Peut être utilisé partout dans le monde.
Spécificités techniques
Caractéristiques
Entretien
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