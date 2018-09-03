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  • Des cheveux naturellement lisses en 5 minutes* Des cheveux naturellement lisses en 5 minutes* Des cheveux naturellement lisses en 5 minutes*

    StyleCare Essential Brosse lissante chauffante

    BHH880/00

    Des cheveux naturellement lisses en 5 minutes*

    Révélez de magnifiques cheveux naturellement lisses et brillants en seulement 5 minutes. Notre technologie ThermoProtect est associée à des brins de brosse spécialement conçus pour maintenir des cheveux en bonne santé et sans frisottis.

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    StyleCare Essential Brosse lissante chauffante

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    Des cheveux naturellement lisses en 5 minutes*

    Des cheveux lisses, brillants et sans frisottis

    • Zone de brossage ultra-large
    • Technologie ThermoProtect
    • Revêtement en céramique tourmaline
    Revêtement en céramique tourmaline

    Revêtement en céramique tourmaline

    Revêtement en céramique tourmaline pour des cheveux brillants, lisses et sans frisottis.

    Technologie ThermoProtect

    Technologie ThermoProtect

    La technologie ThermoProtect maintient une température constante à travers la brosse afin d'éviter la surchauffe pour des cheveux protégés et en bonne santé.

    2 réglages de température selon votre type de cheveux

    2 réglages de température selon votre type de cheveux

    Deux réglages de température (170 °C et 200 °C) en fonction de votre type de cheveux.

    Design avec 3 types de brins

    Design avec 3 types de brins

    Le design avec 3 types de brins démêle et lisse vos cheveux en douceur tout en protégeant votre cuir chevelu de la chaleur.

    Brosse plate large

    Brosse plate large

    Le design plat et large de la brosse permet de lisser plus de cheveux en un seul passage.

    Temps de chauffe rapide

    Temps de chauffe rapide

    Prêt à l'emploi en 50 secondes.

    Témoin prêt-à-l'emploi

    Témoin prêt-à-l'emploi

    Le voyant LED vous indique lorsque la brosse est prête à être utilisée.

    Cordon de 1,8 m pour une maniabilité maximale

    Cordon de 1,8 m pour une maniabilité maximale

    Cordon de 1,8 m.

    Cordon rotatif

    Cordon rotatif

    Cordon rotatif pour une utilisation confortable.

    Spécificités Techniques

    • Spécificités techniques

      Longueur du cordon
      1,8 m
      Tension
      110-240  volt
      Type de chauffe
      PTC
      Taille du produit (mm)
      350 (L) x 75 (l) x 48 (P)
      Nombre total de brins
      247
      LED
      Couleur blanche
      Consommation d'énergie en mode arrêt
      < 0,5 W

    • Caractéristiques

      Réglages de température
      • 2 réglages
      • 170 °C et 200 °C
      Arrêt automatique
      au bout de 60 min
      Forme de brosse
      Plate
      Zone de brossage (mm)
      116 (L) x 60 (l)
      Nombre de brins chauffés
      111

    • Entretien

      2 ans de garantie
      Oui

    • Facile d'utilisation

      Anneau de suspension
      Oui
      Cordon rotatif
      Oui

    • Technologies de protection

      ThermoProtect
      Oui
      Revêtement en céramique tourmaline
      Oui

    Badge-D2C

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    • Mesuré sur 33 femmes aux cheveux mi-longs. Test réalisé en Chine.
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