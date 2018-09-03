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Des cheveux naturellement lisses en 5 minutes*
Révélez de magnifiques cheveux naturellement lisses et brillants en seulement 5 minutes. Notre technologie ThermoProtect est associée à des brins de brosse spécialement conçus pour maintenir des cheveux en bonne santé et sans frisottis.Voir tous les avantages
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Revêtement en céramique tourmaline pour des cheveux brillants, lisses et sans frisottis.
La technologie ThermoProtect maintient une température constante à travers la brosse afin d'éviter la surchauffe pour des cheveux protégés et en bonne santé.
Deux réglages de température (170 °C et 200 °C) en fonction de votre type de cheveux.
Le design avec 3 types de brins démêle et lisse vos cheveux en douceur tout en protégeant votre cuir chevelu de la chaleur.
Le design plat et large de la brosse permet de lisser plus de cheveux en un seul passage.
Prêt à l'emploi en 50 secondes.
Le voyant LED vous indique lorsque la brosse est prête à être utilisée.
Cordon de 1,8 m.
Cordon rotatif pour une utilisation confortable.
Spécificités techniques
Caractéristiques
Entretien
Facile d'utilisation
Technologies de protection
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