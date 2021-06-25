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Un séchage rapide sans dommages thermiques**
La technologie de protection thermique vous offre une protection ultime contre les dommages causés par la chaleur en maintenant activement la température de l'air à un niveau optimal.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Le capteur de surchauffe contrôle et optimise activement la température de l'air, protégeant ainsi vos cheveux des dommages** causés par la surchauffe. Séchez-vous les cheveux sans stresser grâce à la technologie de protection thermique.
Le flux d'air puissant de 2 300 W permet un séchage 20 %** plus rapide, tout en protégeant vos cheveux.
Le moteur hautes performances de ce sèche-cheveux a été développé pour le marché professionnel. Il génère un flux d'air pouvant atteindre 110 km/h****, pour un séchage rapide et une stylisation impressionnante.
Ce système ionique ultra-puissant émet jusqu'à 80 millions d'ions par séance de séchage, pour des cheveux brillants et sans frisottis.
Choisissez facilement la combinaison de température et de vitesse qui convient le mieux à vos cheveux et à votre coiffure. Les six réglages différents assurent un contrôle précis pour un style sur mesure.
Le bouton Air froid envoie un flux d'air froid permettant de finaliser et de fixer votre coiffure.
Le concentrateur fin produit un flux d'air précis, pour réaliser des retouches rapides et parfaire les petits détails de votre coiffure.
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Entretien
Technologies de protection
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