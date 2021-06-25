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  • Un séchage rapide sans dommages thermiques** Un séchage rapide sans dommages thermiques** Un séchage rapide sans dommages thermiques**

    5000 Series Sèche-cheveux

    BHD510/00

    Un séchage rapide sans dommages thermiques**

    La technologie de protection thermique vous offre une protection ultime contre les dommages causés par la chaleur en maintenant activement la température de l'air à un niveau optimal.

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    5000 Series Sèche-cheveux

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    Un séchage rapide sans dommages thermiques**

    avec technologie ThermoShield

    • 2 300 W
    • Technologie ThermoShield
    • Fonction ionique quadruplée*
    • 3 températures et 2 vitesses
    Technologie de protection thermique pour protéger de la chaleur

    Technologie de protection thermique pour protéger de la chaleur

    Le capteur de surchauffe contrôle et optimise activement la température de l'air, protégeant ainsi vos cheveux des dommages** causés par la surchauffe. Séchez-vous les cheveux sans stresser grâce à la technologie de protection thermique.

    Séchage 20 %*** plus rapide avec un flux d'air puissant de 2 300 W

    Séchage 20 %*** plus rapide avec un flux d'air puissant de 2 300 W

    Le flux d'air puissant de 2 300 W permet un séchage 20 %** plus rapide, tout en protégeant vos cheveux.

    Le moteur puissant produit des flux d'air pouvant atteindre 110 km/h****

    Le moteur puissant produit des flux d'air pouvant atteindre 110 km/h****

    Le moteur hautes performances de ce sèche-cheveux a été développé pour le marché professionnel. Il génère un flux d'air pouvant atteindre 110 km/h****, pour un séchage rapide et une stylisation impressionnante.

    Fonction ionique quadruplée* pour des cheveux brillants et sans frisottis

    Fonction ionique quadruplée* pour des cheveux brillants et sans frisottis

    Ce système ionique ultra-puissant émet jusqu'à 80 millions d'ions par séance de séchage, pour des cheveux brillants et sans frisottis.

    Contrôle précis avec 6 réglages de température et vitesse

    Contrôle précis avec 6 réglages de température et vitesse

    Choisissez facilement la combinaison de température et de vitesse qui convient le mieux à vos cheveux et à votre coiffure. Les six réglages différents assurent un contrôle précis pour un style sur mesure.

    Air froid pour fixer votre coiffure

    Air froid pour fixer votre coiffure

    Le bouton Air froid envoie un flux d'air froid permettant de finaliser et de fixer votre coiffure.

    Concentrateur fin pour les retouches et les détails de votre coiffure

    Concentrateur fin pour les retouches et les détails de votre coiffure

    Le concentrateur fin produit un flux d'air précis, pour réaliser des retouches rapides et parfaire les petits détails de votre coiffure.

    Spécificités Techniques

    • Accessoires

      Concentrateur
      11 mm
      Diffuseur de volume
      Oui

    • Spécificités techniques

      Longueur du cordon
      1,8  m
      Puissance consommée
      2 300  W
      Tension
      220-240 V
      Moteur
      CC
      Couleurs / finitions
      Bleu et métallique
      Consommation d'énergie en mode arrêt
      < 0,3 W

    • Caractéristiques

      Anneau de suspension
      Oui
      Réglages température/vitesse
      6
      Touche air froid
      Oui

    • Entretien

      Garantie internationale de 2 ans
      Oui

    • Technologies de protection

      Technologie 4x Ion
      *
      Technologie ThermoShield
      Oui

    Badge-D2C

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