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  • Un séchage rapide sans dommages thermiques** Un séchage rapide sans dommages thermiques** Un séchage rapide sans dommages thermiques**

    5000 Series Sèche-cheveux

    BHD500/00

    Un séchage rapide sans dommages thermiques**

    La technologie de protection thermique vous offre une protection ultime contre les dommages causés par la chaleur en maintenant activement la température de l'air à un niveau optimal.

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    5000 Series Sèche-cheveux

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    Un séchage rapide sans dommages thermiques**

    avec technologie ThermoShield

    • 2100 W
    • Technologie ThermoShield
    • Fonction ionique doublée*
    • 3 températures et 2 vitesses
    Technologie de protection thermique pour protéger de la chaleur

    Technologie de protection thermique pour protéger de la chaleur

    Le capteur de surchauffe contrôle et optimise activement la température de l'air, protégeant ainsi vos cheveux des dommages** causés par la surchauffe. Séchez-vous les cheveux sans stresser grâce à la technologie de protection thermique.

    Séchage rapide pour des résultats professionnels à 2 100 W

    Séchage rapide pour des résultats professionnels à 2 100 W

    Ce sèche-cheveux de 2 100 W produit un flux d'air puissant. Il combine puissance et vitesse pour vous permettre de sécher et styliser vos cheveux encore plus rapidement et facilement.

    Fonction ionique doublée* pour des cheveux brillants et sans frisottis

    Fonction ionique doublée* pour des cheveux brillants et sans frisottis

    Ce puissant système ionique produit jusqu'à 40 millions d'ions par séance de séchage, pour intensifier l'éclat de vos cheveux. Ils sont brillants et sans frisottis.

    Contrôle précis avec 6 réglages de température et vitesse

    Contrôle précis avec 6 réglages de température et vitesse

    Choisissez facilement la combinaison de température et de vitesse qui convient le mieux à vos cheveux et à votre coiffure. Les six réglages différents assurent un contrôle précis pour un style sur mesure.

    Air froid pour fixer votre coiffure

    Air froid pour fixer votre coiffure

    Le bouton Air froid envoie un flux d'air froid permettant de finaliser et de fixer votre coiffure.

    Concentrateur fin pour les retouches et les détails de votre coiffure

    Concentrateur fin pour les retouches et les détails de votre coiffure

    Le concentrateur fin produit un flux d'air précis, pour réaliser des retouches rapides et parfaire les petits détails de votre coiffure.

    Spécificités Techniques

    • Accessoires

      Concentrateur
      14 mm

    • Spécificités techniques

      Longueur du cordon
      1,8  m
      Puissance consommée
      2 100  W
      Tension
      220-240 V
      Moteur
      CC
      Couleurs / finitions
      Blanc et métallique
      Consommation d'énergie en mode arrêt
      < 0,3 W

    • Caractéristiques

      Anneau de suspension
      Oui
      Réglages température/vitesse
      6
      Touche air froid
      Oui

    • Entretien

      Garantie internationale de 2 ans
      Oui

    • Technologies de protection

      Technologie ionique
      Ions x 2*
      Technologie ThermoShield
      Oui

    Badge-D2C

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