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    3000 Series Sèche-cheveux

    BHD351/10

    Un séchage puissant à plus basse température

    L'accessoire ThermoProtect spécialement conçu crée un puissant mélange d'air chaud et froid, pour des cheveux préservés au quotidien.

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    3000 Series Sèche-cheveux

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    Un séchage puissant à plus basse température

    avec l'accessoire ThermoProtect

    • 2100 W
    • Accessoire ThermoProtect
    • Fonction ionique avancée
    • 6 combinaisons température/vitesse
    Un séchage puissant de 2 100 W

    Un séchage puissant de 2 100 W

    Ce sèche-cheveux de 2 100 W produit un puissant flux d'air, pour des résultats magnifiques tous les jours.

    Accessoire ThermoProtect

    Accessoire ThermoProtect

    L'accessoire ThermoProtect spécialement conçu crée un puissant mélange d'air chaud et froid, pour des cheveux préservés au quotidien. Il fait baisser la température de 15 °C tout en continuant à sécher vos cheveux rapidement.

    Fonction ionique avancée pour des cheveux brillants et sans frisottis

    Fonction ionique avancée pour des cheveux brillants et sans frisottis

    Ce puissant système ionique produit jusqu'à 20 millions d'ions* par séance de séchage, pour intensifier la brillance de vos cheveux. Ils sont brillants et sans frisottis.

    Contrôle précis avec 6 réglages de température et vitesse

    Contrôle précis avec 6 réglages de température et vitesse

    Choisissez facilement la combinaison de température et de vitesse qui convient le mieux à vos cheveux et à votre coiffure. Les six réglages différents assurent un contrôle précis pour un style sur mesure.

    Touche air froid pour finaliser votre coiffure

    Touche air froid pour finaliser votre coiffure

    La touche air froid produit un jet d'air froid pour finaliser et fixer votre coiffure.

    Concentrateur fin pour les retouches et les détails de votre coiffure

    Concentrateur fin pour les retouches et les détails de votre coiffure

    Le concentrateur fin produit un flux d'air précis, pour réaliser des retouches rapides et parfaire les petits détails de votre coiffure.

    Spécificités Techniques

    • Accessoires

      Concentrateur
      14 mm
      Accessoire ThermoProtect
      Oui

    • Spécificités techniques

      Longueur du cordon
      1,8  m
      Puissance consommée
      2 100  W
      Tension
      220-240 V
      Moteur
      CC
      Consommation d'énergie en mode arrêt
      < 0,3 W

    • Caractéristiques

      Anneau de suspension
      Oui
      Réglages température/vitesse
      6
      Réglages
      Touche air froid

    • Entretien

      Garantie internationale de 2 ans
      Oui

    • Technologies de protection

      Fonction ionique
      Oui
      ThermoProtect
      Oui

    Badge-D2C

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