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  • Un séchage puissant à plus basse température Un séchage puissant à plus basse température Un séchage puissant à plus basse température

    3000 Series Sèche-cheveux

    BHD302/10

    Un séchage puissant à plus basse température

    L'accessoire ThermoProtect spécialement conçu crée un puissant mélange d'air chaud et froid, pour des cheveux préservés au quotidien.

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    3000 Series Sèche-cheveux

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    Un séchage puissant à plus basse température

    avec l'accessoire ThermoProtect

    • 1 600 W
    • Accessoire ThermoProtect
    • 3 combinaisons température/vitesse
    1 600 W de puissance de séchage

    1 600 W de puissance de séchage

    Ce sèche-cheveux de 1 600 W produit un flux d'air optimal, pour des résultats exceptionnels tous les jours.

    Accessoire ThermoProtect

    Accessoire ThermoProtect

    L'accessoire ThermoProtect spécialement conçu crée un puissant mélange d'air chaud et froid, pour des cheveux préservés au quotidien. Il fait baisser la température de 10 °C tout en continuant à sécher vos cheveux rapidement.

    3 réglages de température et vitesse

    3 réglages de température et vitesse

    Ce sèche-cheveux offre 3 combinaisons de température/vitesse présélectionnées, pour une coiffure impeccable rapidement et facilement.

    Touche air froid pour finaliser votre coiffure

    Touche air froid pour finaliser votre coiffure

    La touche air froid produit un jet d'air froid pour finaliser et fixer votre coiffure.

    Concentrateur fin pour les retouches et les détails de votre coiffure

    Concentrateur fin pour les retouches et les détails de votre coiffure

    Le concentrateur fin produit un flux d'air précis, pour réaliser des retouches rapides et parfaire les petits détails de votre coiffure.

    Spécificités Techniques

    • Accessoires

      Concentrateur
      14 mm
      Accessoire ThermoProtect
      Oui

    • Spécificités techniques

      Longueur du cordon
      1,8  m
      Puissance consommée
      1 600  W
      Tension
      220-240 V
      Moteur
      CC

    • Caractéristiques

      Anneau de suspension
      Oui
      Réglages température/vitesse
      3
      Réglages
      Touche air froid

    • Entretien

      Garantie internationale de 2 ans
      Oui

    • Technologies de protection

      ThermoProtect
      Oui

    Badge-D2C

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