BHD302/10
Un séchage puissant à plus basse température
L'accessoire ThermoProtect spécialement conçu crée un puissant mélange d'air chaud et froid, pour des cheveux préservés au quotidien.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Ce sèche-cheveux de 1 600 W produit un flux d'air optimal, pour des résultats exceptionnels tous les jours.
L'accessoire ThermoProtect spécialement conçu crée un puissant mélange d'air chaud et froid, pour des cheveux préservés au quotidien. Il fait baisser la température de 10 °C tout en continuant à sécher vos cheveux rapidement.
Ce sèche-cheveux offre 3 combinaisons de température/vitesse présélectionnées, pour une coiffure impeccable rapidement et facilement.
La touche air froid produit un jet d'air froid pour finaliser et fixer votre coiffure.
Le concentrateur fin produit un flux d'air précis, pour réaliser des retouches rapides et parfaire les petits détails de votre coiffure.
Accessoires
Spécificités techniques
Caractéristiques
Entretien
Technologies de protection
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.