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Séchez et mettez facilement en forme vos cheveux
Ce sèche-cheveux Philips Essential associe à la perfection puissances de séchage et de mise en forme. Compact, il est facile à utiliser à la maison comme en déplacement. Obtenez les magnifiques résultats dont vous rêvez en douceur, où que vous soyez.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Ce sèche-cheveux de 1 400 W produit un niveau optimal de flux d'air et une puissance de séchage douce, pour des résultats exceptionnels tous les jours.
Ce sèche-cheveux offre 2 combinaisons température/vitesse pour obtenir simplement et rapidement le style idéal.
Ce sèche-cheveux dispose d'un manche pliable, ce qui en facilite le transport, le rangement et vous permet de l'emporter partout.
Le concentrateur focalise le flux d'air sur des zones spécifiques. Les retouches sont ainsi mieux réussies, et les mises en forme plus précises, pour un style impeccable.
Compact et ergonomique, ce sèche-cheveux bénéficie d'une conception moderne très intelligente. Résultat : un sèche-cheveux léger, facile à manipuler, et si petit qu'il se glisse partout.
Garantie internationale de 2 ans.
Spécificités techniques
Caractéristiques
Entretien
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