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    DryCare Essential Sèche-cheveux

    BHD003/03

    Séchez et mettez facilement en forme vos cheveux

    Ce sèche-cheveux Philips Essential associe à la perfection puissances de séchage et de mise en forme. Compact, il est facile à utiliser à la maison comme en déplacement. Obtenez les magnifiques résultats dont vous rêvez en douceur, où que vous soyez.

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    DryCare Essential Sèche-cheveux

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    Séchez et mettez facilement en forme vos cheveux

    • 1 400 W
    1 400 W pour un séchage rapide et en douceur

    1 400 W pour un séchage rapide et en douceur

    Ce sèche-cheveux de 1 400 W produit un niveau optimal de flux d'air et une puissance de séchage douce, pour des résultats exceptionnels tous les jours.

    2 vitesses réglables pour un séchage en douceur

    2 vitesses réglables pour un séchage en douceur

    Ce sèche-cheveux offre 2 combinaisons température/vitesse pour obtenir simplement et rapidement le style idéal.

    Facile à ranger grâce au manche pliable

    Facile à ranger grâce au manche pliable

    Ce sèche-cheveux dispose d'un manche pliable, ce qui en facilite le transport, le rangement et vous permet de l'emporter partout.

    Concentrateur fin pour un flux d'air précis

    Concentrateur fin pour un flux d'air précis

    Le concentrateur focalise le flux d'air sur des zones spécifiques. Les retouches sont ainsi mieux réussies, et les mises en forme plus précises, pour un style impeccable.

    Design compact pour une manipulation facile

    Design compact pour une manipulation facile

    Compact et ergonomique, ce sèche-cheveux bénéficie d'une conception moderne très intelligente. Résultat : un sèche-cheveux léger, facile à manipuler, et si petit qu'il se glisse partout.

    Garantie internationale de 2 ans

    Garantie internationale de 2 ans

    Garantie internationale de 2 ans.

    Cordon de 1,8 m pour une maniabilité maximale

    Cordon de 1,8 m pour une maniabilité maximale

    Spécificités Techniques

    • Spécificités techniques

      Longueur du cordon
      1,8  m
      Puissance consommée
      1 400  W
      Tension
      220-240 V
      Moteur
      Moteur DC

    • Caractéristiques

      Manche pliable
      Oui
      Réglages
      2 vitesses d'utilisation
      Embout/concentrateur
      Oui
      Design compact
      Oui

    • Entretien

      2 ans de garantie
      Oui

    Badge-D2C

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